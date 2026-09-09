iPhone modeli iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Apple'ın yeni amiral gemisi modellerinden 256 GB depolama alanına sahip iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.199 dolar olarak açıklandı.

Serinin daha büyük modeli 256 GB iPhone 18 Pro Max ise 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Yeni iPhone 18 Pro serisi, 2 nanometre mimariye sahip A20 Pro çipten güç alıyor. İşlemcide 6 çekirdekli CPU ve 7 çekirdekli GPU bulunuyor. Apple'ın paylaştığı bilgilere göre yeni işlemci CPU tarafında yüzde 20, GPU tarafında ise yüzde 40'a varan performans artışı sağlıyor.

IPHONE 18 PRO MAX'TE 45 SAATLİK PİL ÖMRÜ

Yeni modellerde pil performansı da geliştirildi. Apple'ın açıklamasına göre iPhone 18 Pro, 36 saate kadar video oynatma süresi sunarken iPhone 18 Pro Max'te bu süre 45 saate kadar çıkıyor.

Seride ayrıca 15 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj imkânı sağlayan hızlı şarj desteği bulunuyor. Isı yönetimi tarafında ise iPhone 17 Pro'ya kıyasla daha geniş yüzey alanına sahip yeni nesil buhar odası sistemi kullanılıyor.

KAMERA SİSTEMİ YENİLENDİ

iPhone 18 Pro serisinde 48 megapiksel Fusion ana kameraya değişken diyafram sistemi eklendi. Altı bıçaklı sistem, ışık koşullarına göre diyaframın fiziksel olarak değişmesine olanak sağlıyor.

Yeni modellerde beyaz dengesi, histogram, diyafram ve deklanşör hızı üzerinde manuel kontrol imkânı da sunuluyor. Yapay zekâ destekli "Smart Focus Tracking" ise hareketli nesnelerin takip edilmesini kolaylaştırıyor.

SİRİ DAHA KİŞİSEL HALE GELİYOR

Apple Intelligence ile Siri'nin yetenekleri de genişletildi. Siri artık takvim, mesaj ve e-postalar gibi farklı kaynaklardaki kişisel bağlamı kullanarak daha karmaşık sorulara yanıt verebiliyor.

Siri ayrıca ekranda gösterilen içeriği algılayarak buna bağlı işlemler gerçekleştirebiliyor. Örneğin ekranda açık olan bir tarifteki malzemelerin alışveriş listesine eklenmesi istenebiliyor.

AIRPODS 5 129 DOLARDAN BAŞLIYOR

Apple'ın etkinlikte tanıttığı bir diğer ürün AirPods 5 oldu. Yeni nesil kulaklık, yenilenen akustik mimarisi, Adaptif EQ ve geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikleriyle tanıtıldı.

AirPods 5'in başlangıç fiyatı 129 dolar olarak açıklandı.

Yeni AirPods'ta Siri'ye kafa hareketleriyle yanıt verme ve canlı çeviri gibi özellikler de bulunuyor.

APPLE WATCH SERIES 12 VE ULTRA 4 TANITILDI

Apple, etkinlik kapsamında Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modellerini de görücüye çıkardı. Yeni modellerde sağlık ve aktivite takibine yönelik özellikler öne çıktı.

Yeni optik sensör sistemi kalp atış hızını düzenli aralıklarla ölçerken "Readiness" özelliği uyku, aktivite ve yaşamsal verileri analiz ederek kullanıcının güne ne kadar hazır olduğuna ilişkin bir puan oluşturuyor.

Apple ayrıca sağlık verilerinden yararlanarak biyolojik yaş tahmini sunan "Health Age" özelliğini de tanıttı.

AÇIKLANAN FİYATLAR

iPhone 18 Pro 256 GB: 1.199 dolar

iPhone 18 Pro Max 256 GB: 1.299 dolar

AirPods 5: 129 dolardan başlayan fiyatlarla