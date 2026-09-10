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Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler belli oldu. Buna göre yeni dönemde kart limitleri kişinin gerçek geliri ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenecek. Gerçek gelir, mevcut borç yükü, ödeme gücünün de limit belirlenirken göz önünde bulundurulacağı, yüksek limitli kartların inceleneceği öğrenildi.

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor
Hande Dağ

Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni dönemde bankaların, limit belirlerken müşterilerin sadece beyan ettiği geliri değil, gerçek gelirini, mevcut borç yükünü ve ödeme gücünü de dikkate alacağı kaydedildi.

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor 1

Sabah'ta yer alan habere göre; milyonlarca kart sahibini ilgilendiren düzenleme ile bankaların, müşterilerin gerçek gelirlerini ve toplam borçluluk durumlarını daha kapsamlı biçimde değerlendirmesi planlanıyor.

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor 2

SGK VE RİSK MERKEZİ

Yeni sistemle beraber kredi kartı limitlerinin sadece beyan edilen gelir üzerinden değil, kişinin gerçek geliri ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi. Bankaların, müşterilerin mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını da limit belirleme sürecine dahil etmesinin planlandığı aktarıldı.

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor 3

Bu doğrultuda farklı kurumlardaki finansal verilerin bir araya getirilip kişinin toplam borçluluk durumunun daha net biçimde ortaya konulmasının amaçlandığı belirtildi. Planlanan yeni veri altyapısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) gelir bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nde bulunan kredi ve borçluluk verilerinin birlikte değerlendirileceği kaydedildi.

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor 4

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLAR

Yeni uygulamanın özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerini etkilemesinin de beklentiler arasında olduğu öğrenildi. Geliri ile mevcut kredi kartı limiti arasında belirgin fark bulunan müşterilerin kart limitlerinin yeniden değerlendirilmesinin gündeme gelebileceği aktarıldı. Düzenlemeyle kişilerin ödeme gücünü aşan kredi kartı limitlerine ulaşmasının ve buna bağlı aşırı borçlanmanın önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor 5

Bankaların mevcut kredi kartı limitlerini müşterilerin gelirleriyle daha uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlamasının gerektiği belirtildi.

HALEN LİMİTLER NASIL BELİRLENİYOR?

Mevcut durumda, toplam kart limiti, ilk yıl, belgelenen aylık net gelirin 2 katını aşamıyor. İkinci yıl ve sonrasında tüm bankalardaki kartların toplam limiti, aylık net gelirin 4 katı kadar olabiliyor.

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kredi kartı
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