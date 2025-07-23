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'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti! 'Telefonlar sürekli onun için çalıyor'

Son dönemdeki orman yangınlarının, turizm ve konut piyasasını da etkilediği belirtiliyor. Uzmanlar orman içindeki evlerin ya da çiftliklerin hızla satılığa çıktığını aktarırken turizm sektör temsilcileri ise bungalov gibi ahşap yapılardan oluşan ve tabiatla iç içe tatil konseptlerine ilginin azaldığını ifade ediyor. Bir emlak danışmanı "Telefonlarımız sürekli çalıyor ama arayanların çoğu almak için değil, satmak için arıyor. Hatta bazıları evini değerinin altında bile satmayı kabul ediyor" dedi.

'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti! 'Telefonlar sürekli onun için çalıyor'
Hande Dağ

Son yıllarda Türkiye'de yaşanan orman yangınları herkesin yüreğini yakarken tabiatı ve insan yaşamını da tehdit ediyor. Bu durumun köylerdeki yaşamı ve tabiat turizminin önemli bir parçası olan bungalovları da vurduğundan söz ediliyor.

Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar Tercihler değişti! Telefonlar sürekli onun için çalıyor 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; birçok bölgede insanların, orman içindeki ya da ormana sıfır konumda bulunan evlerini satarak daha güvenli bölgelere taşınmayı düşündüğünü belirtiliyor. Emlak sitelerinde son haftalarda artan ilanların dikkat çektiği aktarılırken özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki köy evlerinin ciddi bir şekilde el değiştirdiği kaydediliyor. Benzer şekilde orman içi tatil köyleri ve ahşap bungalov tatil merkezilerinde de bir tedirginliğin hakim olduğu, sektör temsilcilerinin, yangınların tatil tercihlerini değiştirdiğini ifade ettiği belirtiliyor.

Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar Tercihler değişti! Telefonlar sürekli onun için çalıyor 2

"TELEFONLARIMIZ SÜREKLİ ÇALIYOR AMA ARAYANLARIN ÇOĞU ALMAK İÇİN DEĞİL, SATMAK İÇİN ARIYOR"

Bölgedeki emlak piyasasını yakından takip eden Fethiye merkezli emlak danışmanı Emine Koca, son dönemde yaşanan hareketliliğe dair "Eskiden yaz döneminde ormana yakın köylerdeki evler çok aranırdı. Ama son iki yılda tamamen farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Telefonlarımız sürekli çalıyor; ama arayanların çoğu almak için değil, satmak için arıyor. Geçen ay sadece kendi portföyümde 12 tane orman kenarında ev satışa çıktı. İnsanlar ‘Yangın tehlikesi çok arttı, buradan çıkmak istiyoruz’ diyor. Hatta bazıları evini değerinin altında bile satmayı kabul ediyor. Alıcı tarafında ise daha temkinli bir kesim var. Şimdi insanlar güvenlik öncelikli düşünüyor. Eskiden güzellik ve manzara satardık, şimdi güvenlik ve risk analizini sunmak zorundayız. Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde özellikle bungalov veya ahşap ev taleplerinde de ciddi bir düşüş var. İnsanlar tabiatı seviyor ama can güvenliği söz konusu olduğunda geri adım atıyor” ifadelerini kullandı.

Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar Tercihler değişti! Telefonlar sürekli onun için çalıyor 3

"İLK OLARAK FİYATI DEĞİL, GÜVENLİĞİ SORUYORLAR"

Turizm işletmecileri ise yaz sezonunda bungalovlarda da doluluk oranlarının bekledikleri seviyenin altında kaldığını belirtiyor. Sakarya Sapanca’da bungalov işletmecisi olan Serkan Tanyüce "Pandemiden sonra öyle bir talep patlaması yaşadık ki, neredeyse her hafta doluluk oranlarımız yüzde yüze ulaşıyordu. Son iki yıldır müşterilerimiz ilk olarak fiyatı değil, güvenliği soruyor. Her türlü tedbiri alsanız da insanların zihnindeki o yangın korkusunu silinmiyor. Özellikle aileler çocuklarıyla birlikte gelmeyi eskisi kadar istemiyor. Yangın tehlikesi yüzünden insanların tabiattan uzaklaşması bizi çok üzüyor" şeklinde konuştu.

Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar Tercihler değişti! Telefonlar sürekli onun için çalıyor 4

"BUNGALOV SAHİPLERİ YALNIZCA ESTETİĞİ DEĞİL, GÜVENLİĞİ DE DÜŞÜNMELİ"

Yangınların artmasının iklim değişikliği, bilinçsiz tarım uygulamaları, hızlı kentleşme ve bireysel dikkatsizlik gibi birçok karmaşık sebebe dayandığını belirten orman yangınları uzmanı Prof. Dr. Cemal Karaca "Acilen orman içi yapıları ve ormana yakın yerleşimleri kontrol altına alacak yeni ve güçlü mevzuatlar geliştirilmeli. İmar izinleri gözden geçirilmeli, mevcut yapılar için yangın güvenlik standartları zorunlu hâle getirilmeli" ifadelerini kullandı. Karaca ayrıca "Orman içine bungalov yapmak cazip görünebilir ama bu ciddi bir tehlike barındırıyor. Ahşap malzeme kullanılması yangın riskini katlıyor. Bungalov sahipleri yalnızca estetiği değil, güvenliği de düşünmeli" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
konut satışları tatil bungalov konut satılık ev
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