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Depozito ödemesinde masraf detayı! Ev sahibi ve kiracı anlaşamadı

Ev sahibi ve kiracı arasında depozito nedeniyle yaşanan anlaşmazlık, İstanbul’da gergin anlara sahne oldu. Dairedeki masrafların depozitodan düşülmesiyle sonuçlanan olayda, emlakçının açıklamaları dikkat çekti.

Depozito ödemesinde masraf detayı! Ev sahibi ve kiracı anlaşamadı
Aleyna Türkmen

İstanbul Bağdat Caddesi’nde bir dairenin tahliyesi sırasında depozito nedeniyle tartışma çıktı. Kiracının ev sahibine ve emlakçıya saldırdığı iddia edilirken, emlakçı yaşananları “Ben orada olmasaydım o evde cinayet işlenebilirdi” sözleriyle anlattı.

Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Bu kez tartışmanın merkezinde, evin tahliyesinin ardından yapılacak depozito kesintisi yer aldı. İddiaya göre, depozitodan kesinti yapılacağını öğrenen kiracı öfkelendi ve dairenin kapısını kilitleyerek ev sahibinin üzerine yürüdü.

Olay, İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki 5 numaralı dairede meydana geldi. Bir süredir dairede yaşayan kiracının tahliye süreci geldiğinde, evin teslim edilmesinin ardından emlakçı inceleme yaptı. Emlakçının aktardığına göre daire, kiracı tarafından kızı için güzellik merkezi olarak kiralanmıştı.

Depozito ödemesinde masraf detayı! Ev sahibi ve kiracı anlaşamadı 1

DAİREDEKİ EKSİKLİKLER TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Teslim işleminin ardından daireyi kontrol eden emlakçı, evde bazı eksiklikler ve sorunlar bulunduğunu belirtti. Emlakçı, yaşananlarla ilgili, “Bir takım sıkıntılar vardı. Evde eksiklikler falan vardı” ifadelerini kullandı.

İddiaya göre, dairede yapılmaması gereken bazı işlemler nedeniyle oluşan zararlar da gündeme geldi. Depozitodan kesinti yapılacağını öğrenen kiracının tepkisi üzerine tartışma kısa sürede büyüdü.

Depozito ödemesinde masraf detayı! Ev sahibi ve kiracı anlaşamadı 2

“EV SAHİBİNE SALDIRMAYA ÇALIŞTI”

Yaşanan gerginlik sırasında kiracının dairenin kapısını kilitlediği ve ev sahibine saldırmaya çalıştığı öne sürüldü. Araya girerek tarafları ayırmaya çalışan emlakçı, müdahalesini şu sözlerle anlattı:

“Ev sahibine saldırmaya çalıştı. Ben ellerinden tutup uzaklaştırdım.”

Kiracının ev sahibinin yanı sıra kendisine de saldırdığını belirten emlakçı, olayın daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Depozito ödemesinde masraf detayı! Ev sahibi ve kiracı anlaşamadı 3

EMLAKÇI DA SALDIRIDAN ETKİLENDİ

İddiaya göre kiracı, keseri sakladıktan sonra ev sahibi ve emlakçıya yönelik saldırısını sürdürdü. Tarafları ayırmaya çalışan emlakçı da saldırıya maruz kaldı. O anları anlatan emlakçı, “Bana saldırmaya başladı. Uzaklaştırmaya çalıştım. Kafa darbesi attı” dedi.

Emlakçı, yaşanan tehlikenin boyutunu ise “Ben orada olmasaydım o evde cinayet işlenebilirdi” sözleriyle ifade etti.

Kanal D'de yer alan habere göre, olayın ardından polis ekipleri bölgeye gelerek tarafları ayırdı. Yaşanan tartışmanın ardından dairedeki masraflar depozitodan düşüldü ve kiracıya kalan tutarın ödendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi Depozito
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