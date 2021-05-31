Devletten konut desteği 31 bin 149 TL! İlk evini almak isteyenler bu detaylara dikkat!

Bankada hesap açıp 3-5 sene düzenli bir şekilde birikim yapan vatandaşlara, ilk evini aldıklarında devlet nakdi destek sağlanıyor. Söz konusu desteğin tutarı 31 bin 149 Türk lirasına kadar çıkabiliyor.

Ağustos 2016 tarihinde hayata geçen konut hesabı uygulamasında tutarlar her sene tekrardan değerleme oranında artırılıyor. Bu sene ise yüzde 9.11 oranında artış uygulandığı belirtiliyor.

KONUT DESTEĞİNİN AYRINTILARI

Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 62 bin 298 Türk lirası 36 kuruş yatırabiliyor.

Hesaba aylık en az 519,16 Türk lirası, en çok 5 bin 191 Türk lirası yatırılması gerekiyor.

Devlet katkısı tavanı 31 bin 149 Türk lirası

Buna göre; 5 sene ya da daha uzun zamanda 155 bin 745 Türk lirası biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 Türk lirası katkı alabiliyor.



