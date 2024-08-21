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Doğrulanmış ilan sistemine aykırı davranana ceza kapıda! Düzenlemeye uymamanın bedeli belli oldu....

21.08.2024 12:25
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Ticaret Bakanlığı tarafından vatandaşı korumak için konut sektöründe "doğrulanmış ilan" dönemi 15 Eylül tarihinde başlayacak. Vatandaşların konutlarını emlakçıya verebilmek için e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapması gerektiği düzenlemede; Bakan Ömer Bolat, mevzuata uyulmaması durumunda verilecek cezayı açıkladı.

Doğrulanmış ilan sistemine aykırı davranana ceza kapıda! Düzenlemeye uymamanın bedeli belli oldu....

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Elektronik İlan Doğrula Sistemi" hakkında ayrıntılar her geçen gün açıklanıyor. Yeni yapılan düzenleme ile vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek, emlakçılar da aldıkları yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak. Bu şekilde, vatandaşların sahte ilanlardan korunması hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye alınacak ve yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak.

Uygulamayla platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci hısımları veya eşi tarafından sistem üzerinden yetkilendirilen işletmelerce verilebilecek.

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BAKANLIKTAN BELGE ALMALARI GEREKİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanacak yeni düzenleme için açıklamalarda bulundu. Bolat, Bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmayan emlakçıların ilan girişi yapamayacağını söyledi.

Bolat, "Düzenlemeyle ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesini, sahte, aldatıcı ilanların ve bunların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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VERİLECEK CEZAYI AÇIKLADI

Uygulamaya geçişin hem vatandaşlar hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşeceğini vurgulayan Bolat, "EİDS'nin devreye alınması sonrasında ilanlar Bakanlığımızca sıkı şekilde takip edilecek, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek" diye konuştu.

TÜM İLANLAR DENETLECEK

Bolat, uygulama kapsamında elektronik ortamda yayımlanan tüm emlak ilanlarının sisteme dahil olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların farklı mecralardan da yayımlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Sisteme entegre olmaksızın verilen tüm ilanları sıkı şekilde denetleyeceğiz ve doğrulama yapılmadan verilen ilanların yayından kaldırılmasını sağlayıp bunlarla ilgili gerekli idari yaptırımları uygulayacağız"
Düzenlemede aynı taşınmaz için birden fazla emlakçının yetkilendirilebilmesi ve ilanlarda ada parsel bilgilerine yer verilmesi gibi konularda sektörde fikir ayrılıklarının bulunduğunu gözlemlediklerine işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlık olarak tüm talepleri titizlikle değerlendiriyoruz ve vatandaşlarımız için en ideal sistemi oluşturmak için çalışıyoruz. Şu an için taşınmaz sahibinin birden fazla emlakçıya ilan yetkisi vermesi mümkün. Diğer taraftan yönetmelik gereği emlak işletmeleri, ilanlarında adres bilgisi hariç olmak üzere il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine yer vermek zorunda. Bu zorunluluğun EİDS'nin uygulamaya alınması ile getirilmiş bir yükümlülük olmadığı belirtmek isterim. Bu sistemle de aynı durum devam ediyor. Bakanlık olarak bundan sonra da sektördeki tüm paydaşların görüşlerini göz önünde bulundurarak sistemi geliştirmeye devam edeceğiz."
Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Kira konut ömer bolat
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