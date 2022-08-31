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Dünyanın 'en iyi 250 uluslararası müteahhidi' belli oldu! Ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

31.08.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya inşaat sektörünün önemli ve prestijli dergilerinden olan ENR’nin (Engineering News Record), ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ 2022 yılı listesi belli oldu. Gürbağ Group, bu yılki listede 181. sırada yer aldı. Gürbağ Group adına Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban, ödülünü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Dünyanın 'en iyi 250 uluslararası müteahhidi' belli oldu! Ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

105 yıldır yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörünün en prestijli dergisi ENR’nin (Engineering News Record), müteahhitlik firmalarının merkezlerinin bulunduğu ülkeler dışındaki gelirlerini esas alarak hazırladığı ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ 2022 yılı listesi açıklandı.

GÜRBAĞ GROUP 181. SIRADA YER ALDI

Mühendislik projeleri ve yatırımları ile Gürbağ Group, bu yıl dünya sıralamasında 181’inciliğe yükseldi.

ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Türkiye’den ödül alan 48 firma arasında yer alan Gürbağ Group adına ödül Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban'a verildi. Bağıban ödülü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ödül alanları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayretlerin, başarıların ve kazançların artması temennisinde bulundu.

“LİSTEDE DAHA YUKARILARI HEDEFLİYORUZ”

Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Gürbağ Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban “Gürbağ Group olarak Türkiye ve yurt dışında çeşitli prestij projelerinin yapımını da sürdürüyoruz. Bunlar arasında toplu konutlar, kültür merkezleri, üniversiteler ve okullar, spor kompleksleri, endüstriyel tesisler, askeri tesisler, kamu binaları, su arıtma tesisleri, isale hatları, kanalizasyon hatları, barajlar ve sulama kanalları, yol inşaatı, köprülü kavşaklar, tüneller ve metrolar, beton prefabrik elemanlar ve çelik konstrüksiyon yapılar bulunuyor.

Gürbağ Group olarak her türlü inşaat faaliyetlerinde küresel kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna, iş görenlerin sağlığına büyük önem verirken; bu konuda da uluslararası norm ve standartları bünyesinde uygulayarak, dünya ile aynı dili konuşmak amacıyla küresel kalite zinciri içerisinde yerini almak istiyoruz. ENR listesinde Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından biri olma başarısını sürdürmek ve daha iyi konumlara gelmeyi hedefliyoruz. Ödülü bize layık gören herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Müteahhit
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