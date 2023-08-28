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Dünyanın en pahalı konutları bizde! ABD’de yüzde 0,7, Türkiye’de yüzde 132,8… Dikkat çeken araştırmada ‘3 büyük şehir’ detayı

28.08.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada konut fiyatlarında en çok artış Türkiye’de yaşandı. İngiltere merkezli danışmanlık şirketinin araştırmasına göre, Türkiye 56 ülke içinde yüzde 132,8’lik artışla ilk sırada yer aldı. Fiyatların en çok arttığı şehirler ise Ankara, İzmir ve İstanbul oldu.

Dünyanın en pahalı konutları bizde! ABD’de yüzde 0,7, Türkiye’de yüzde 132,8… Dikkat çeken araştırmada ‘3 büyük şehir’ detayı

İngiltere merkezli Uluslararası Emlak Danışmanlığı firması Knight Frank'in, 56 ülke ve bölgeyi incelediği Küresel Konut Fiyat Endeksi’ne göre 2023 yılının ilk çeyreğinde, konut fiyatları en çok Türkiye’de artış gösterdi.

Türkiye’de fiyatlar, 2023 yılının ill çeyreğinde, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 132,8 arttı.

Türkiye’yi yüzde 18,8’lik artışla Kuzey Makedonya takip etti. Üçüncü sırrada ise yüzde 16,6’lık artışla Hırvatistan yer aldı. Bu ülkeyi ise yüzde 15,3’lük artışla Litvanya izledi.

EMLAK (54)

DÜNYA ÜLKELERİNDE DURUM NE?

Araştırmaya göre, komşu Yunanistan’daki artış yüzde 14,5, Bulgaristan’daki artış ise yüzde 9,5 olarak belirlendi. Japonya’daki artış yüzde 6,8 olurken, Fransa’da bu oran yüzde 2,7, ABD’de yüzde 0,7 oldu.

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL DA ZİRVEDE

Endeks şehirlerdeki fiyat değişimlerini de inceledi. Listenin zirvesinde, Türkiye’nin üç büyük şehri yer aldı. Ankara’daki artış yüzde 135,3 olarak belirlendi. Ankara’yı yüzde 133 ile İzmir, yüzde 127,3 ile İstanbul izledi.


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konut fiyatları

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