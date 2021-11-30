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Düşler Vadisi'nde ilk teslimatlara başlandı

30.11.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray’ın Riva arazisi üzerinde Yılmaz İnşaat & FBA Yapı tarafından hayata geçirilen Düşler Vadisi’nin ilk etabında villa teslimlerine başlandı.

Düşler Vadisi'nde ilk teslimatlara başlandı

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz ve Düşler Vadisi’nden villa satın alanların hazır bulunduğu anahtar teslim töreninde Düşler Vadisi’nin yeni sakinleri villalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

HAKAN YILMAZ: SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ

Düşler Vadisi Riva’da ilk etap teslimlerine başlandığını belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz;

“Düşler Vadisi sakinlerini şehir karmaşasından uzak, bir o kadar da şehre yakın, zemini sağlam, az katlı, ekolojik yapısı bozulmamış, geniş bahçeli, doğa ile iç içe, orman, deniz ve nehir manzaralı villalarında ağırlayacak olmanın mutluluğu içindeyiz. Söz verdiğimiz gibi “Düşler Vadisi” markamızın ilk etapta yer alan villa teslimlerine başladık. Düşler Vadisi Riva; İstanbullular başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen yatırımcıların öncelikli tercihi oldu. Projemiz yaklaşık 20 aydır devam eden pandemi döneminde de alıcılardan büyük ilgi gördü, görmeye de devam ediyor. “Düşler Vadisi” markamıza güvenen, ilgi duyan tüm villa alıcılarına ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Projemizin ikinci etap inşa çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Şehrin gürültüsünden, trafiğinden, stresinden kurtulmak isteyen, doğaya ilgi duyan herkesi Düşler Vadisi Riva’ya örnek villalarımızı görmeye bekliyoruz” dedi.

Anahtar teslim törenine eşi ile birlikte katılan ve villasına kavuşma heyecanını basınla paylaşan Dilek Kemahlıgil, “Eşimle ev almaya karar verdiğimizde en büyük önceliğimizin doğayla iç içe kaliteli bir yaşam olduğu konusunda hemfikirdik. Evimiz, şehrin stresinden uzak ama bir o kadar da şehre yakın olsun istedik. Uzun uzun araştırdık, sonunda Düşler Vadisi Riva’yı keşfettik. Bugün kurduğumuz hayalin gerçek olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım herkes bizler gibi hayalindeki yaşama kavuşur. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anahtarına kavuşan Düşler Vadisi Riva sakinlerinden Gökhan Dandin de “Bugün hayalini kurduğumuz mutlu yuvaya kavuşuyoruz. Söz verdikleri gibi evimiz zamanında teslim ediliyor. Deniziyle, ormanıyla, tarım alanlarıyla Düşler Vadisi Riva’nın biz yeni sakinlerine mükemmel bir yaşam alanı sunacağını düşünüyorum. Burayı tercih ederek hem doğal bir yaşama adım attık hem de çocuklarımızın geleceği için büyük bir yatırım yaptık. Biz attığımız adımdan dolayı çok mutluyuz. Umarım kaliteli bir yaşamı düşleyen herkes bu ayrıcalıktan yararlanma fırsatı bulur” dedi.

RİVA’NIN DOĞASIYLA UYUMLU

  1. Etabında 509, 2. Etabında ise 200 dubleks - tripleks villaların yer aldığı Düşler Vadisi Riva, Türkiye’nin nitelikli villa projesi olarak öne çıkarken ekolojik donatılarıyla da örnek gösteriliyor.

  2. 1 milyon 157 bin metrekare büyüklüğündeki arazide yer alan yaklaşık 4.5 km uzunluğundaki vadide biyolojik gölet, lagün alanı, cami ve okul alanları, kapalı-açık spor tesisleri, cafe-restoranlar, ticari alanlar, yürüyüş alanları, park alanları ve sağlık birimi gibi ortak donatı alanları yer alıyor. 72 bin metrekare büyüklüğündeki park alanında bir biyolojik gölet ve yaşam alanlarının içerisinde 4 bin metrekare büyüklüğünde yüzülebilir lagün oluşturuluyor.

Düşler Vadisi Riva sakinleri için hayata geçirilen ve iyi tarım yapılabilecek tarım alanının büyüklüğü ise 10 bin metrekarenin üstünde olacak. Atık dönüşümü için de büyük yatırımlar yapılan projede tüketim atıklarını yeniden ekosisteme kazandırmayı amaçlayan kompost sistemi ve yüzey sularının değerlendirilmesi gibi donatılar mevcut.

İSTANBUL’UN YENİ ULAŞIM AKSINDA

İstanbul’un yeni ulaşım aksında yer alan Düşler Vadisi, sakinlerine şehrin merkezi noktalarına kolay ve hızlı ulaşım açısından büyük avantaja sahip. Proje, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoban ve çevreyollarıyla kolay ulaşım imkanına sahip bir noktada yer alıyor.

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