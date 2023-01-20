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Düşük faizli kredi ile ev sahibi olmak isteyenlere 'rayiç' engeli! İlanları arayanlar müteahhitlerden aynı şeyi duyuyor

20.01.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük faizli krediyle ev sahibi olmak isteyenlere imkan sağlayan konut kampanyasında vatandaşın önündeki en büyük engel rayiç bedeli. Sıfır evleri vergiden kaçabilmek için rayiç bedelini değerinin çok altında gösteren müteahhitler nedeniyle, vatandaşlar kredi sıkıntısı yaşıyor. Örneğin; 3,5 milyon değerindeki bir ev için rayiç bedeli 1 milyon gösterildiğinden dolayı en fazla 600-700 bin kredi çekilebiliyor.

Düşük faizli kredi ile ev sahibi olmak isteyenlere 'rayiç' engeli! İlanları arayanlar müteahhitlerden aynı şeyi duyuyor

İlk evim projesinin duyurulmasıyla ev sahibi olmak isteyen herkes arayışta ancak ilanlarda önemli bir sorun yaşanıyor. Müteahhitlerin sıfır evlerin, vergiden kaçabilmek için rayiç bedellerini düşük göstermesiyle vatandaşların krediye ulaşım imkanları da azalıyor. Benzer durum ise kampanyaya dahil edilmesi beklenen ikinci el konutlarda da geçerli. İkinci elde bir başka sorunsa artışa geçen fiyatlar...

YENİ EVİM PROJESİNDE RAYİÇ OYUNU

ATV Haber'de yer alan habere göre; düşük faizli krediyle ev sahibi olmaya imkan sağlayan konut kampanyası büyük heyecan yaratmıştı ama ev ev gezenler rayiç bedel engeline takıldığı için bir türlü kredi alamıyor.

İnternet satılık ev ilanlarıyla dolu ama, o ilanların çoğunda aynı durum söz konusu oluyor.

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DÜŞÜK VERGİ İÇİN UCUZ KREDİYE ENGEL

Örneğin; İstanbul Halkalı'da 1+1 ve fiyatı 3,5 milyon TL olan bir dairenin fiyatını müteahhit, belediyeye rayiç fiyatını 1 milyon TL olarak gösteriyor.

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Söz konusu evi almak isteyenler bankaya başvurduklarında ise, banka evin değerini 1 milyon TL olarak gördüğü için 1 milyon TL'nin altında bir kredi alabiliyor. Yani en fazla 600-700 bin kredi alabiliyor.

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Büyük konut projelerinde ise durum farklı, buralarda müteahhitler rayiç fiyatını birebir gösterdiği için herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.

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