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Yüzde 30 değil 18 artı 1,5! EYT'lilerin emekli maaş hesabı netleşti... Uzman isim tek tek açıkladı

20.01.2023 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında ilk emekli maaşlarını almaya hazırlanan EYT'liler, SGK tarafından erişime açılan emekli aylığı hesaplama tablosunu görünce inanamadı. Emekli maaşlarına gelen yüzde 30'luk zammın, kendi maaşlarına yansımadığını gören EYT'liler, sistemde hata olup olmadığını merak ederken, uzmanlar konuya açıklık getirdi. Güncelleme katsayısı ile maaş zammı arasındaki 14-15 puanlık farka dikkat çeken uzmanlar, maaşlarda ortalama yüzde 18'lik bir artış olduğunu belirtti. İşte tüm detaylar...

Yüzde 30 değil 18 artı 1,5! EYT'lilerin emekli maaş hesabı netleşti... Uzman isim tek tek açıkladı

Emekli maaşlarına gelen yüzde 30 zam sonrası, EYT'liler sgk maaş hesaplama sistemi üzerinden aylıklarını sorgulamaya başladı. Yapılan yeni hesaplamalarda zam öncesine göre yüzde 30'luk artış görmeyen emekli adayları, sistemde hata olup olmadığını araştırdı. Konuya açıklığı ise işin uzmanları getirdi.

EYT'LİLERİN EMEKLİ MAAŞARINA YÜZDE 30'LUK ZAM YANSIMADI

SGK, emekli maaşı hesaplama tablosunu açtı. Birçok EYT'li büyük şok yaşadı. Hesaplanan maaşlara emekliye verilen yüzde 30'luk zam oranının yansımadığı görüldü.

SGK TABLOYU AÇTI, KAFALAR KARIŞTI

e.sgk.gov.tr internet adresinden 4A/4B sigortalılar için maaş hesaplama seçeneği tıklanarak emekli olmayı bekleyenler ortalama maaşlarını öğrenebilirken, hizmetin yeniden devreye alınmasıyla maaşlarını öğrenen pek çok EYT'linin kafası karıştı.

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14-15 PUANLIK FARKA DİKKAT ÇEKTİ

Show Haber'e konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, güncelleme katsayısı ile maaş zammı arasındaki 14-15 puanlık farka dikkat çekerken, ilk defa bağlanacak olan emekli aylıklarının bu oranda çok düşük olabileceğini belirtti.

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Kıvanç, yaptığı açıklamada "Aralık ayı maaşı 10 bin 44 TL'olan birinin doğrudan yüzde 30 oranında artmış olsaydı maaşı 13 bin 57 TL olacaktı. Fakat yeni gelen güncelleme ile Aralık ayı maaşı 9 bin 50'ye düşen kişinin maaşı yüzde 30 zamla 11 bin 770 TL oldu." diye konuştu.

EYT'LİLERİN MAAŞLARINDA YÜZDE 18 ARTIŞ

Yani Aralık ayında hesap yapan EYT'liler güncelleme katsayısını hesaba katmamışlardı. Bu nedenle maaşlarına yüzde 30'luk değil ortalama yüzde 18'lik artış yansıdı.

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YÜZDE 1,5 PUAN DAHA ARTACAK

Mart ayında ilk maaşlarını alması beklenen EYT'lilerin hesapladıkları aylıklarına Mart ayında yaklaşık yüzde 1.5 puanlık milli gelir artışı da eklenecek.


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