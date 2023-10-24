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Düşük faizli yeni konut kredisi! Ortalama aylık taksit ödemesi hesaplandı, yüzde 80'ine kadar bankalar verecek

24.10.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Ev fiyatlarındaki yükseliş konut sahibi olmak isteyen vatandaşların elini kolunu bağlarken, rekor seviyeye ulaşan konut kredilerini aşağı çekmek için yeni düzenlemenin düğmesine basıldı. İlk evini alacaklara yönelik yürütülen çalışma kapsamında yeni kredi için düşünülen vade ve faiz oranı belli oldu. "Bankalar ne kadar kredi verecek?" sorusunun yanıtı da belli olurken, aylık ortalama taksit miktarı da hesaplandı. İşte yeni ev/konut kredisiyle ilgili tüm detaylar...

Düşük faizli yeni konut kredisi! Ortalama aylık taksit ödemesi hesaplandı, yüzde 80'ine kadar bankalar verecek

Konut satışları azaldı, fiyatlarda da bir miktar gerileme başladı. Orta vadeli program kapsamında düşük faizli konut kredi için harekete geçildi. Detaylar da netleşmeye başladı.

15 YIL VADE VE YÜZDE 1.20 FAİZ

İlk kez konuk sahibi olacaklar için 15 yıl vade ve yüzde 1.20 de faiz oranı bekleniyor.

AYLIK TAKSİT TUTARI

2 buçuk milyon TL tutarındaki bir evin aylık taksit tutarının ise 34 bin TL civarında olması bekleniyor.

Söz konusu konut kampanyasından yararlanabilmek isteyenler için; evin alınacağı şehirde son 1 yıl içerisinde konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olunsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi şartlar bulunuyor.

BANKALAR NE KADAR KREDİ VERECEK?

5 milyon TL'ye kadar ekspertiz raporu olan bir konut içinse kredi miktarının en az yüzde 80 seviyelerine çıkartılması gündemde.

Gayrimenkul uzmanı Ömer Sabri Yoldaş, Show Haber'e yaptığı açıklamada "Fiyatların daha da oturacağı bir döneme giriyoruz. Ancak bu da geçici bir süre olacaktır" diye konuştu.

Canlı Borsa


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Anahtar Kelimeler:
ev kredisi

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