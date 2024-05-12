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Emlak satışları düştü, kârı duyan onu tercih etti! Para oraya aktı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.05.2024 07:51
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Türkiye'de konut fiyatları tartışması devam ederken kredi musluklarının da kesilmesiyle emlak satışları düştü. Nakit parası olanlar mevduat faizlerini tercih etti, konut yatırım olarak tercih edilmemeye başladı. Artan emlak fiyatları, emlak satışlarını düşürdüğü için vatandaşlar kadar müteahhitleri de endişelendiriyor.

Emlak satışları düştü, kârı duyan onu tercih etti! Para oraya aktı!

İkinci el otomobilden sonra şimdi de konut satışları... Kredi faizlerinin artmasının ardından ikinci el otomobil piyasasında ilanlar zirve yaparken emlak satışları düştü. Merkez Bankası'nın hamlesinin ardından kredi musluklarının kesilmesiyle vatandaşlar ev almak yerine parasını yüksek getirisi olan mevduat faizinde değerlendirmeye başladı.

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"UCUZ KREDİLERİN BANKALARDAN GELMESİ BEKLENİYOR"

Sivas İnşaat Müteahhitler Derneği (SİMDER) Başkanı Gökhan Fatih Aslan; emlak piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Pandemi ve depremden sonra müşteri tercihinin müstakil konutlara yönelmesine rağmen yüksek maliyetler nedeniyle satışların beklenilen düzeyde olmadığını belirterek, “Malum enflasyondan dolayı inşaat maliyetleri sürekli artıyor. Bu artışlarda durmadan devam ediyor. Bir noktada durup sabit hale gelse maliyet de öngörülebilir olur. Konutların maliyetinin artması hem malzeme fiyatlarındaki artış konut maliyetini artırıyor." dedi.

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Arslan, "Hem arsa fiyatlarındaki artış konut maliyetlerini arttırıyor. İşçilik maliyetlerindeki artışta konut maliyetlerini arttırıyor. Satış rakamı artıyor fakat vatandaşın alım gücü buna yetişemiyor. Bu noktada da uygun oranlarda ucuz kredilerin bankalardan gelmesi bekleniyor. Bankalar da bu krediyi açamıyor.” diye konuştu.

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“SİVAS’TA MÜSTAKİL EV FİYATLARI 8 MİLYONA ULAŞTI”

Aslan, Sivas’ta müstakil ev fiyatlarının 8 milyona ulaştığını ifade ederek, “Gönül istiyor ki iyi bir evde oturayım. Hatta güvenli, müstakil villa olsun istiyor. Fakat istek artınca fiyat artıyor. Şu anda bu artan maliyetlere baktığımız zaman Sivas’ta da villa fiyatları yaklaşık 8 milyona ulaştı. Bu rakamlarda herkesin karşılayabileceği rakamlar değil. Bankalardan da kredi olmayınca bu parayı nakit verecek müşteri olmuyor” İfadelerini kullandı.

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PARASI OLAN KONUT YERİNE MEVDUAT FAİZİNİ TERCİH EDİYOR

Aslan, parası olan vatandaşların da parasını konuta yatırmak yerine faize yatırmayı tercih ettiklerini vurgulayarak, “Nakit verecek müşteriye de bakıyorsunuz diyelim 7-8 milyon lirası var. Faiz hassasiyeti yoksa parasını bugün bankaya koysa 500 - 600 bin lira para alıyor. Şimdi bu durumda parayı vermesini zorlaştırıyor. Doğal olarak bu talep bir yerde parası olmayan için kredi olmadığı için duruyor. Parası olan için de para çok kıymetli. Başka ne yapabilirim diye bir kenarda bekliyor. O yüzden aslında talep yok demek bu çerçevede daha doğru daha isabetli olur” şeklinde konuştu.

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“ALAN DA SATAN DA MUSTARİP”

Aslan gelinin noktadan alıcının da satıcının da mustarip olduğunu ifade ederek şunları söyledi. “Ürünün fiyatının artmasından dolayı vatandaş mustarip ama satan tüccar da mustarip. Her zaman satıcı sattığı malın maliyetini uygun mal edip düşük fiyata satmak ister. Maliyet artışlarından kesinlikle bizim sektördeki meslektaşlarımız memnun değil. Daha uygun maliyetlerin olmasını enflasyonun düşmesini, dairelerin ucuzlamasını en çok isteyenler müteahhitlerdir. Yani vatandaş çok istiyor gibi görünüyor ama emin olun onun on katı istek müteahhitlerdedir. Biz daha uygun olmasını isteriz. Aslında müteahhitler vatandaşı uygun fiyatlı ev sahibi yapmak istiyor” dedi.

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“MÜSTAKİL EVDE YAŞAMAKLA BİR APARTMANDA YAŞAMAK AYNI DEĞİL”

Sivaslı vatandaşlar ise müstakil evlerin daha güzel ve güvenilir olduğunu belirterek, “insanlar artık şehir merkezinden uzaklaşmak ve müstakil evlerde yaşamak istiyorlar. Müstakil bir yaşamakla bir apartmanda yaşamak aynı şeyler değil” dedi.

(İHA)


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para konut mevduat faizi
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