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Emlak sektöründe yeni dönem! Kiralama veya satmada mecburi olacak: 15 Eylül'de başlıyor, son tarih 31 Aralık

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.08.2024 07:36
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Kiralık veya satılık emlak ilanı koyacaklar için 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) devreye alıyor. Sistem 15 Eylül'de devreye alınacak. Bakanlığın istediği belgeyi temin etmeyen işletmeler 1 Ocak'tan itibaren ilan veremeyecek.

Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül’de başlayacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne (EİDS) ilişkin emlak sektörüne yönelik bir bilgilendirme notu gönderdi. Yazıda doğrulama sisteminin devreye alınmasından sonra, belgesi olmayan emlak işletmelerince ilan girişinin yapılamayacağı, bu kapsamda emlak işletmelerinin ivedilikle yetki belgesi alması gerektiği hatırlatıldı.

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31 ARALIK'A KADAR İLAN VERİLEBİLECEK

15 Eylül’de başlayacak yetki doğrulama sistemi kapsamında, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesinin mümkün olacağı, doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ise ‘EİDS’den yetki doğrulamasının yapıldığı’ yönünde bir logoya veya ibareye yer verileceği, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyeceğine dikkat çekildi.

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde Bakanlığın bilgi notunda sistemin nasıl işleyeceği şöyle anlatıldı:

TAŞINMAZIN BÜTÜN İLAN BİLGİLERİ GÖRÜLECEK

Yetkilendirme sürecinde aynı taşınmaza ilişkin birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olabilecek. Ancak ilan platformlarında yayınlanan ilanlarda aynı taşınmaza ilişkin başka bir ilan bulunması durumunda diğer ilanlara ait fiyat bilgilerine ve bu ilanlara ulaşmayı sağlayan kısayollara/linklere yer verilecek.

MÜLK SAHİBİ İSTERSE YETKİYİ İPTAL EDEBİLECEK

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetki iptal edilebilecek. Ancak yetkilendirmenin iptali hâlinde ilan otomatik olarak yayından kalkmayacak. İlanın yayından kalkacağı tarihin yetkilendirmenin sona ereceği tarihten önce olması hâlinde, ilanın yayından kalkacağı tarihe kadar ilanda gerçekleştirilecek değişikliklerde sorgulama yapılamayacak. İlanın yayından kalkacağı tarihte ilanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeyle ilgili sorgulama tekrar gerçekleştirilecek ve sorgunun olumsuz dönmesi hâlinde ilan yenilenmeyecek. Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari üç ay olacak. Verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.

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MECBURİ OLACAK!

Yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için mecburi olacak. Ancak, günlük kiralık taşınmazlar ile herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazların (henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar vb.) uygulamaya dâhil olmayacak.

TAPU DETAYI BELİRTİLECEK

Herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlarla ilgili ilanlar; platformlarda, EİDS üzerinden doğrulanan taşınmaz ilanları ile aynı kategori altında yer alabilecek. Ancak tapusuz taşınmazlarla ilgili ilanların girişinde taşınmazın tapu kaydının olmadığına dair bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda belirtilecek.

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Anahtar Kelimeler:
kiralık konut emlak satılık daire
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