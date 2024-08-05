FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Emlak ve araba satışına yeni düzenleme! 15 Eylül’de devreye alınacak: E-Devlet’ten yetki zorunluluğu geliyor

Emlak ve araba satışına yeni düzenleme! 15 Eylül’de devreye alınacak: E-Devlet’ten yetki zorunluluğu geliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.08.2024 07:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut satışı ve otomobil piyasası için fahiş artışların önüne geçecek en etkili adımlardan biri 15 Eylül’de atılıyor. Hükümet ilan piyasasında dolandırıcılığın önüne geçecek hamleyi yapıyor. Konunun detaylarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat anlattı. Bolat, konut satışı öncesinde e-Devlet üzerinden emlakçı yetkilendirilmesi zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Otomobil sektöründe de benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Emlak ve araba satışına yeni düzenleme! 15 Eylül’de devreye alınacak: E-Devlet’ten yetki zorunluluğu geliyor

Emlak ve otomotiv piyasasına yeni düzenleme geliyor. 15 Eylül’de yürürlüğe girecek düzenleme ile ilan sitelerindeki hiçbir konut satış ilanı tüketiciyi aldatmaya yönelik olamayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak. Konut satacak kişi e-Devlet üzerinden gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek, yetkilendirilmiş emlakçılar bu satışlara aracılık edecekler” dedi.

BİRİNCİ DERECE AKRABA DETAYI

Yeni düzenlemeye göre, emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı siteye girebilecek. Kişiler kendi konutu ya da birinci derece akrabalara ait konutlar dışındaki evler için emlakçı yetkilendiremeyecek.

iStock-1653367066

15 EYLÜL’DE YÜRÜLÜĞE GİRİYOR

15 Eylül’de yürürlüğe girecek uygulama ilk etapta hibrit uygulanacak. Yılbaşından sonra ise tamamı doğrulanmış ilan olarak çıkmak zorunda kalacak. Böylece sahte ilanların önüne geçilerek internet üzerinden konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonuna izin verilmeyecek.

Ticaret Bakanı Bolat, “Bu kiraların da düşmesine sebebiyet verecek. Çünkü kirada olmayan daireler, sanki kiralıkmış gibi sahte ilanlarla fiyatları şişiriliyor ve internet sitelerinde spekülasyon yapılıyordu. Biz bunun önüne geçerek gerçek ilanlarla piyasanın doğrulanmasını sağlayacağız” dedi.

Otomotiv sektöründe de benzer düzenleme eylül ayı sonunda devreye girecek.

iStock-1438308925

“YANLIŞ UYGULAMALARA DUR DİYORUZ”

Böylece fiyatların son 2-3 ayda dengeye geldiğini söyleyen Bakan Bolat, şöyle devam etti:

“Fahiş artışların yaşanmadığı bir 2-3 ay yaşıyoruz. Ve dezenflasyon süreci Haziran'dan itibaren ekonomide ve piyasalarda etkisini gösteriyor. Dolayısıyla dış ticarette bu tedbirleri etkili bir şekilde uyguluyoruz. Haklı, adil ticarete evet, zorunlu, yasal, haklı ithalata evet, ama bunun dışındaki yanlış uygulamalara da biz ‘dur’ diyoruz. Ve birçok sektörde yerli, milli üretimin arttığını, istihdamın arttığını görüyoruz. Zaten toplam istihdam rakamındaki artış bunu gösteriyor. İstihdam rakamlarımız neredeyse 33 milyona ulaştı. İşsizlik oranımız yüzde 8,4’e geriledi.”

EMLAK (51)

YÜKSEK FİYATA TEPKİ TÜKETİMİ AZALTTI

Enflasyonu düşürme politikalarının somut sonuçlarının görülmeye başlandığını söyleyen Bakan Bolat, “Gerek kredi imkanlarının sıkılaşması, daralması ve özellikle de iç pazarda vatandaşımızın yüksek fiyatlara yönelik de bir tepki ortaya koyması karşısında tüketim kısmen azalmaya başladı. Dolayısıyla fiyat artırma eğilimi törpülenmiş oluyor” dedi.

Enflasyon düştükçe ihracata yönelişin de artacağını dile getiren Bakan, “İç pazardaki talep azalması satıcılarımızı, üreticilerimizi dış pazarlarda yeni ihracat fırsatları, imkanları kovalamaya sevk edecek. Bu etkileri önümüzdeki aylarda göreceğiz” yorumunu yaptı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ilan
En Çok Okunan Haberler
Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

Sigara firmasına rekor ceza! Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi

Sigara firmasına rekor ceza! Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi

Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında!

Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında!

Tarih belli oldu! Benzine indirim geliyor!

Tarih belli oldu! Benzine indirim geliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.