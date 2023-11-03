Emlak vergisi ne zaman, nasıl ödenir? Emlak vergisi 2. taksit için son tarih belli mi?

Emlak vergisi 2. taksit ödemelerinin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. 2023 yılı emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi. Söz konusu verginin ikinci taksitleri ise bu ay içerisinde ödenecek. Peki, emlak vergisi ödemeleri için son gün ne zaman? İşte tüm merak edilenler..

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyorlar. 2023 yılı emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi.

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti ise Kasım ayı boyunca ödenebilecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri için; mülkün bulunduğu belediyeye müracaat edebilirsiniz. Ayrıca, belediyenin hesabı olan bankaların şubelerine giderek de ödeme yapabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra söz konusu banka hesabına havale ya da EFT yaparak verginizi ödeyebilirsiniz.

KİMLER MUAF OLACAK?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf durumunda bulunuyor.

Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.





