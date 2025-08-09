Emlak vergisinde 2026 yılının bedelleri belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini açıkladı. Böylece 2026 yılında emlak vergisine esas olacak tutarlar belli olmuş oldu.

Betonarme meskenlerde lüks inşaatta en düşük metrekare birim fiyatı 12 bin 112 lira, en yüksek 13 bin 594 lira, ortalaması da 12 bin 853 lira oldu. Birinci sınıf inşaatlarda en düşük metrekare birim fiyatı 7 bin 649 lira, en yükseği 8 bin 404 lira, ortalaması da 8 bin 26 lira oldu.

İkinci sınıf inşaatlarda en düşük metrekare birim fiyatı 4898 lira, en yüksek 5819 lira, ortalaması da 5359 lira olarak belirlendi. Üçüncü sınıf inşaatlarda metrekare birim fiyatı en düşük 3456 lira, en yüksek 4134 lira, ortalaması da 3795 lira oldu.

Basit yapılarda metrekare birim fiyatı en düşük 1761 lira, en yüksek 2488 lira, ortalaması da 2125 lira oldu.

ASANSÖR, KLİMA VE KALORİFER DETAYI

Metrekare normal inşaat bedellerine asansör, klima ya da kalorifer tesisat bedelleri dahil edilmedi. Konutta böyle bir özellik varsa kalorifer veya klima için yüzde 8, asansör için yüzde 6 oranında ilave yapılması gerekecek.

