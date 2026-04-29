Emlakta yeni dönem başlıyor: Tarih belli oldu

İkinci el araç satışında uygulanan güvenli ödeme sisteminin kapsamı genişliyor. Buna göre; "Güvenli ödeme sistemi" artık emlak satışlarında da uygulanacak. Uygulama için tarih belli oldu.

Emlakta yeni dönem başlıyor: Tarih belli oldu
Hande Dağ
Emlak satışında yeni dönem 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlakta yeni dönem başlıyor: Tarih belli oldu 1

İkinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale geldi. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı, detaylar belli oldu. Düzenlemeye göre; taşınmaz mülk ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesini öngören güvenli ödeme sistemi kullanılacak.

Emlakta yeni dönem başlıyor: Tarih belli oldu 2

Emlak alım-satım işlemlerine ödemenin bir kısmı ya da tamamı bankalar ve Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kuruluşlar tarafından oluşturulan "ödeme sistemi" üzerinden yapılacak. Taşınmaz bedelinin bir kısmının ya da tamamının bankalar ya da finansman ve tasarruf şirketleri tarafından kredilendirilmesi durumunda, kredi tutarı dışındaki geri kalan ödeme sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda satış işlemlerinde krediyle karşılanmayan tutarların güvenli ve kayıtlı bir şekilde aktarılması zorunlu hale gelecek.

Emlakta yeni dönem başlıyor: Tarih belli oldu 3

SİSTEM NASIL OLACAK?

1 Temmuz'da başlayacak sistem devreye girdiğinde, gayrimenkulde ödeme akışı dijital bir yapıya ulaşacak. Noter aşamasında işlem gerçekleştirilirken bankaların mobil uygulamaları üzerinden Güvenli Ödeme Sistemi aktif olarak kullanılacak. Alıcının gönderdiği tutar direkt olarak satıcıya aktarılmayacak ve işlem tamamlanana dek güvenli bir hesapta bloke edilecek. Tapu devri resmi olarak tamamlandığında ödeme satıcının hesabına aktarılacak. Satışın iptali durumunda, blokeli tutar alıcıya geri verilecek.

Sistem üzerinden yapılan işlemlerden kullanım bedeli alınacağı, bu bedeli satıcıya aktarılan bedelden tahsil edileceği öğrenildi. Sistem 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu hale gelecek.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir."

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

