Emlakta yeni dönem başlıyor: Tarih belli oldu

Emlak satışında yeni dönem 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

İkinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale geldi. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı, detaylar belli oldu. Düzenlemeye göre; taşınmaz mülk ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesini öngören güvenli ödeme sistemi kullanılacak.

Emlak alım-satım işlemlerine ödemenin bir kısmı ya da tamamı bankalar ve Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kuruluşlar tarafından oluşturulan "ödeme sistemi" üzerinden yapılacak. Taşınmaz bedelinin bir kısmının ya da tamamının bankalar ya da finansman ve tasarruf şirketleri tarafından kredilendirilmesi durumunda, kredi tutarı dışındaki geri kalan ödeme sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda satış işlemlerinde krediyle karşılanmayan tutarların güvenli ve kayıtlı bir şekilde aktarılması zorunlu hale gelecek.

SİSTEM NASIL OLACAK?

1 Temmuz'da başlayacak sistem devreye girdiğinde, gayrimenkulde ödeme akışı dijital bir yapıya ulaşacak. Noter aşamasında işlem gerçekleştirilirken bankaların mobil uygulamaları üzerinden Güvenli Ödeme Sistemi aktif olarak kullanılacak. Alıcının gönderdiği tutar direkt olarak satıcıya aktarılmayacak ve işlem tamamlanana dek güvenli bir hesapta bloke edilecek. Tapu devri resmi olarak tamamlandığında ödeme satıcının hesabına aktarılacak. Satışın iptali durumunda, blokeli tutar alıcıya geri verilecek.

Sistem üzerinden yapılan işlemlerden kullanım bedeli alınacağı, bu bedeli satıcıya aktarılan bedelden tahsil edileceği öğrenildi. Sistem 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu hale gelecek.