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En çok konutu Ruslar aldı! Satışlarda düşüş dikkat çekti: TÜİK verileri açıkladı

15.09.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından açıklanan konut satışı istatistikleri açıklandı. Geçen yılın aynı ayına oranlara yabancılara konut satışında düşüş gözlendi. En çok konutu Ruslar satın aldı. Türkiye genelinde konut satışları ise ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 11,4 arttı. Toplamda 122 bin 91 konut satıldı.

En çok konutu Ruslar aldı! Satışlarda düşüş dikkat çekti: TÜİK verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu.

Konut satışları aylık olarak yüzde 11,4 artış gösterdi. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE YÜZDE 15,5 AZALDI

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 16 BİN 375 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 azalış göstererek 16 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,0 azalışla 152 bin 438 oldu.
Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 762’si; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 46 bin 894’ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 105 BİN 716 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 105 bin 716 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalışla 644 bin 980 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 35 BİN 310 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 35 bin 310 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 azalışla 238 bin 109 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 86 BİN 781 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış göstererek 86 bin 781 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalışla 559 bin 309 olarak gerçekleşti.

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YABANCILARA AĞUSTOS AYINDA 3 BİN 58 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 3 bin 58 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 66 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 919 konut satışı ile Antalya ve 248 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 azalarak 25 bin 134 oldu.

EN ÇOK KONUT RUSLARA SATILDI

Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 733 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 342 konut ile İran, 220 konut ile Irak ve 141 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

(AA)

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