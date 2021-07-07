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En fazla kiralık ev aranan ilçe belli oldu!

07.07.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir emlak sitesinde yer alan verilere göre yılın ilk yarısında yazlık bölgelerde en çok kiralık ev aranan ilçe Kuşadası oldu. Kiralık yazlık ev arayışında öne çıkan beş bölgenin dördü Ege sahillerinden olurken, sıralamaya Akdeniz'den sadece Alanya girebildi. Alanya'da ise kira değeri yüzde 50 arttı.

En fazla kiralık ev aranan ilçe belli oldu!

Salgının etkisiyle yılın her döneminde talep görmeye başlayan yazlık evler, popülerliğini korumaya devam ediyor.

Sitenin açıkladığı bilgilere göre, yılın ilk yarısında gerçekleştirdikleri kiralık yazlık ev arayışında öne çıkan beş bölgenin dördü Ege sahillerinden olurken, sıralamaya Akdeniz'den sadece Alanya girebildi.

DİDİM İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Yazlık ev kiralamak isteyenlerin en çok arayış içerisinde olduğu ilçe Aydın Kuşadası olurken, onu Didim, Bodrum (Muğla), Çeşme (İzmir) ve Alanya (Antalya) izledi.

Açıklamada görüşleri yer alan Satış Direktörü Eser Karaismailoğlu, söz konusu ilçelerin geçen sene olduğu gibi en gözde tatil beldeleri olduğunu bildirdi.

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Özellikle nisan ve mayısta sokağa çıkma yasakları ve hafta sonu kısıtlamalarında dört duvar arasına sıkışmamak isteyen vatandaşların, yazlıkların ve villa gibi müstakil yaşam alanlarının çoğunlukta olduğu beldelere yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Karaismailoğlu, Çanakkale'den Mersin'e uzanan tüm sahil şeridinin sezonu önceki yıllara göre çok erken açtığını anlattı.

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ALANYA'DA KİRA DEĞERİ YÜZDE 50 ARTTI

Karaismailoğlu, kiralık yazlık talebindeki artışın fiyatlara da yansıdığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu;

"Metrekare başına konut kira değerleri mayısta yıllık bazda Alanya'da yüzde 50, Çeşme'de yüzde 44, Didim'de yüzde 36, Bodrum'da yüzde 34, Kuşadası'nda ise yüzde 26 nominal artış gösterdi. Metrekare başına konut satış fiyatındaki artış ise Alanya, Bodrum, Kuşadası ve Didim'de yüzde 50'ye yaklaştı, Çeşme'de yüzde 42 seviyesini buldu. Kıyı şeridindeki gözde tatil beldelerinde sezon kapanışı uzayacak. Büyük şehirlerden tatil beldelerine yerleşen vatandaşların sayısındaki artışın devam etmesini bekleyebiliriz."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Alanya Bodrum
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah devlete zeval vermesin. Ülkede herşey fırsatçılığa dönmüş yazıklar olsun. Ev almaya kalksan alınmıyor kiraya çıksan perişansın. Bu ülkeyi kim bu hale getirdiyse Dilerim Allahtan rahat yüzü görmesin. buna alet olan vatandaşlar da gün yüzü görmesin inşallah. Zalimler için yaşasın Cehennem...

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