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Enflasyon verileri sonrası temmuz ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25 sınırı olmasaydı... İşte 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira zammı hesabı

05.07.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kira fiyatları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren uygulamayla kira fiyatlarına yüzde 25 artış sınırı getirilmişti. Yüzde 25 limitinin 2 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasının önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Bu sırada TÜİK tarafından kira artışlarına etki eden TÜFE rakamları açıklandı. Haziran ayı enflasyon verileriyle kira artış oranı da belli oldu. Böylelikle 'Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?' sorusu da yanıtını buldu.

Enflasyon verileri sonrası temmuz ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25 sınırı olmasaydı... İşte 12 aylık TÜFE ortalamasına göre kira zammı hesabı

Kira artış oranları yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinden önce 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyordu. TÜİK bugün haziran ayı enflasyon verileriyle TÜFE rakamlarını da açıkladı. Peki yüzde 25 zam sınırı olmasaydı temmuz ayı kira artış oranı kaç olacaktı? Detaylar şu şekilde...

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 25 SINIRI UZATILIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira zammında yüzde 25 sınırının önümüzdeki yıla dek uzatılacağını duyurmuş, "Geçen yılki süreye 1 Temmuz dahildi. 2 Temmuz 2023'ten itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak" açıklamasını yapmıştı.

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TÜFE RAKAMLARI AÇIKLANDI

Yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinden önce ise kira artış oranları TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hesaplanıyordu. TÜİK milyonların merak ettiği rakamları bugün açıkladı. Haziran ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 38,21 olarak kayıtlara geçti. 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 oldu.

YÜZDE 25 ZAM SINIRIYLA KİRA ARTIŞI

Buna göre yüzde 25 sınırının hesaba katıldığı mevcut durumda haziran ayında 10 bin TL'lik bir kiraya temmuzda zam yapılması halinde kira artış tutarı en fazla 2 bin 500 TL olarak hesaplanıyor ve kira en fazla 12 bin 500 TL oluyor.

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YILLIK TÜFE ORTALAMASI HESABI

Bugün açıklanan verilerle birlikte ise 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 59,95 olarak hesaplandı. Böylece yüzde 25 zam sınırı düzenlemesinin olmadığı durumda 10 bin TL'lik bir kira tutarı 5 bin 995 TL artışla 15 bin 995 TL'ye yükselecekti.

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