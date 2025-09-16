FİNANS

Erdoğan, 'talimatı verdim' diyerek duyurdu! 2+1, 3+1 ülke geneline yayılacak

Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen sosyal konut projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da duyurduğu sosyal konut projeleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Katar dönüşü uçakta gazetecilere demeç veren Erdoğan, Murat Kurum'a talimat verdiğini belirterek 2+1 ve 3+1 projelerin ülke geneline yayılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini, "Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz." ifadeleriyle devam ettirdi.

Erdoğan, talimatı verdim diyerek duyurdu! 2+1, 3+1 ülke geneline yayılacak 1

SOSYAL KONUT PROJELERİNDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar dönüşünde bir gazeteci tarafından, "Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan, talimatı verdim diyerek duyurdu! 2+1, 3+1 ülke geneline yayılacak 2

"TALİMAT VERDİM! ÜLKE GENELİNE YAYILACAK"

Erdoğan bu soruya şu yanıtı verdi;

Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
