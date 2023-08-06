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Eskiden ev verilmezdi, artık ev sahipleri onları tercih ediyor! Bu şartları sağlayan kiracılara gün doğdu

06.08.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde kiralık daire arayışındaki artış ev sahiplerinin kiracı tercihini de etkiledi. Eskiden verilmekten kaçınılan bekarlar ve öğrenciler artık ev sahiplerinin gözdesi haline geldi. Kısa süre kalacak kiracı arayışına yönelen ev sahipleri artık üniversiteyi bitirmeye yaklaşan öğrencileri yeğliyor ya da "Bekar olsun yarın evlenir gider" diyor. Öte yandan eylül ayını işaret eden uzmanlar yüzde 30 kira zammı bekliyor. İşte kiralık evlerde yeni dönemin detayları!

Eskiden ev verilmezdi, artık ev sahipleri onları tercih ediyor! Bu şartları sağlayan kiracılara gün doğdu

Kiralık daire sayısının az olması bir yandan fiyatları artırırken bir yandan da ev sahiplerinin tercih ettiği kiracı profilini değiştirdi. Bekarlar, üniversite öğrencileri kısa süreli sözleşmelerle daha kolay kiralık ev bulabiliyor. Kiralarda eylül ayında gelmesi beklenen yüzde 30 oranındaki zamma değinen İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, "Ev sahipleri de kendilerini korumaya almak için 1 yıllığına kontrat yapıyor. Günümüzde 'Oğlum, kızım evlenecek' deyip, kiracısını çıkarmaya çalışan ev sahiplerinin sayısı da arttı" diye konuştu.

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"BEKAR OLSUN YARIN EVLENİR GİDER"

Ev sahipleri, son dönemlerde kiracı tercihlerini bekar ya da öğrencilerden yana kullanmaya başladı. Öğrencilerin genellikle kısa süreli ev kiraladığını anlatan İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, ev sahiplerinin uzun süreli kiracı istemediğini belirterek, "Eskiden bekara ev vermeyiz derlerdi. Piyasada daire çok fazlaydı. Uzun süre kalacak bir kiracı tercih edilirdi ancak artık Türkiye'deki kiralık daire arayışı arttı. Mülk sahipleri doğal olarak en kısa süre kalacak kiracı arayışına yöneldi. Eskiden ev sahipleri öğrencilere, bekara ev vermezlerdi. Şimdi ise üniversitede son sınıf ya da 3'üncü sınıf öğrencileri tercih ediliyor ya da 'Bekar olsun yarın evlenir gider' diyorlar" diye konuştu.

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"KİRALAR YÜZDE 30 ARTACAK"

Kiralık daire sayısının az olmasının fiyatları da artırdığını söyleyen Akgün, eylül ayında yüzde 30 daha artış beklediklerini belirtti. Talebin artması ile ev sahiplerinin daha da seçici olduğunu anlatan Akgün, şunları söyledi:

"Bir ilan veriyorsunuz, 1000 kişi arıyor. Mülk sahipleri, tercihlerini tamamen değiştirdi. Kiracının kiralama süresi kısa olacak, tahliye taahhütnamesi verecek, kefil bulacak, kira bedelinin 2-3 kat fazlası gelire sahip olacak gibi şartlar arıyorlar. Son 2 yılı değerlendirecek olursak; kiralar yüzde 600 arttı. Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı gibi metropollerde en düşük kiralar 10 bin liradan başlıyor. Bundan 2 sene önce aynı evler 1000 lira, 1500 liraydı. Eylül ayında kiraların yüzde 30 artmasını bekliyoruz. Ev sahipleri de kendilerini korumaya almak için 1 yıllığına kontrat yapıyor. Günümüzde 'Oğlum, kızım evlenecek' deyip, kiracısını çıkarmaya çalışan ev sahiplerinin sayısı da arttı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenciler, barınma sorunu yaşadı. Kahramanmaraş depreminden sonra yurtlar depremzedeler için ayrıldı. Öğrenciler de tiny house, bungalov tipi evlerde kalmak için arayışa geçtiler."

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"KISA SÜRELİ SÖZLEŞME ŞARTI"

İzmir'de 6 yıl önce ikinci kattan düştüğü için yürüyemeyen, yemek yiyemeyen, konuşamayan, yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği alan Feride Sıla Özcan'ın (9) annesi Başak Özcan da 22 gündür kiralık ev aradıklarını belirtti. Kiralık ev ilanı bulmanın zorlaştığını, bulduklarını da ev sahibinin kriterleri nedeniyle tutamadıklarını söyleyen Özcan, "Menderes'te oturuyorduk, kızımın özel durumuna uygun bir evimiz vardı. Ev sahibi, evini satacağını söyleyip, bizi mart ayında çıkardı. Osmangazi'de bir eve taşındık ancak 3 ay oturabildik. Nemli bir ortam vardı, kızımın sağlığı için elverişli değildi. Feride'nin ciğerlerinde hırıltı başladı. Evi boşalttık ve 22 gündür bir arkadaşımızın evinde kalıyoruz" dedi.

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"UZUN SÜRE OTURABİLECEĞİMİZ BİR EV ARIYORUZ"

Her yıl ev değiştirmek istemediklerini anlatan Özcan, Feride'nin duvara monte aynası, yürüteci ve tavana asılı salıncağını kullanabilecekleri bir eve ihtiyacı olduklarını belirterek şöyle konuştu:

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"Birçok ev sahibi öğrenciye ev veriyor ya da kısa sürede sözleşme yapmak istiyorlar. 6 ay ya da 1 yıllık kira bedelini toplu isteyenler var. Emlakçılar da ev sahiplerinin öğrenciye kiraya vereceğini, yapacakları bir şey olmadığını söylüyor. Kiralık ilanı bulmak zorlaştı. Bir ev bulup randevulaşıyoruz, gidene kadar hemen tutuluyor. Hem ekonomik durumumuz hem kızımın sağlığı her yıl bir ev değiştirmemize izin vermiyor. Doğal gaz, elektrik abonelik açma-kapama, nakliye hepsi masraf. Feride'nin evdeki terapileri aksadı. Uzun süre oturabileceğimiz bir ev arıyoruz. Maalesef ya kısa süreli sözleşme yapıyorlar ya da 'Öğrenciye vereceğiz' deyip, konuyu kapatıyorlar" diye konuştu.

(DHA)

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