FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ev alacaklar bu uyarıya dikkat: 'Fiyatlar sahte ilanlarla şişiriliyor'

Ev alacaklar bu uyarıya dikkat: 'Fiyatlar sahte ilanlarla şişiriliyor'

19.08.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut ve kira fiyatlarındaki artış vatandaşın gündeminden düşmüyor. Hükümetin yüksek fiyatların önüne geçmek için çeşitli önemler almasına rağmen sorunlar bitmedi. Fırsatçıların konut fiyatlarını yükseltmek için yaptıkları yeni yöntem ortaya çıktı. Satılık dahi olmayan evlere ilanlara yüksek fiyatlar vererek piyasanın şişmesini sağlıyorlar.

Ev alacaklar bu uyarıya dikkat: 'Fiyatlar sahte ilanlarla şişiriliyor'

Konut almak isteyen vatandaşlar durmaksızın yükselen ev fiyatlarıyla karşılaşıyor. Yüksek olan konut fiyatları fırsatçıların yeni yöntemiyle daha da şişirilmeye başladı. Bazı emlakçılar ve ev sahipleri hem kar marjını artırmak hem de evi satarken pahalı olmasını istedikleri için satılık dahi olmayan evleri yüksek fiyatlarla ilanlara koymaya başladılar.

Doğru fiyatta ilan koyan kişilerde bu yüksek fiyatları görünce rakamları artırma eğilimine gitmeye başladı. Böylelikle piyasadaki fiyatlar, değerinin üstünde yükselmeye başladı.

iStock-1202320694

UZMANLARDAN İHBAR EDİN UYARISI

Uzmanlar bu sahte ilanlar görülürse hemen ihbar edilmesini öneriyor. Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu yaptıklarının suç olduğunu belirterek ilgili yerlere ihbarda bulunması gerektiğini söyledi. Ayrıca bu suçun cezasının da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu bildirdi.

konut15

HÜKÜMETTEN KONUT VE KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK YENİ ADIM!

Dün konut satış ve kiralama ile ilgili çok kritik bir karar alındı. Bir süredir hem satılık hem de kiralık ev fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçmeye çalışan hükümetten yeni adım gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum; 50 bin ofisin konuta dönüştürüleceğini açıkladı.

İŞTE OFİSLERİ EVE DÖNÜŞTÜREN DÜZENLEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre ofis- büro amaçlı yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80'i geçmeyecek şekilde tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

Yönetmelikle ilgili yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, imar planında "ticaret + konut" olarak belirlenmiş alanlarda bugünden önce ofis- büro amaçlı yapımına başlanmış ve yapı kullanma izni düzenlenmiş yapılarda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydıyla konut kullanım oranı yüzde 80'i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa'da yabancıya konut satış oranı Türkiye'nin iki katıAvrupa'da yabancıya konut satış oranı Türkiye'nin iki katı
Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…
Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni adım! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni adım!
Anahtar Kelimeler:
fiyat konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Bizim Esad’ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok!

Erdoğan: Bizim Esad’ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

Rekor promosyon! 27 bin 50 TL...

Rekor promosyon! 27 bin 50 TL...

E-devlet ile ilgili önemli gelişme! Ücretsiz oldu

E-devlet ile ilgili önemli gelişme! Ücretsiz oldu

Kredi çekecekler dikkat! Bir hamle daha gelebilir

Kredi çekecekler dikkat! Bir hamle daha gelebilir

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!

Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.