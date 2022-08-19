Ev alacaklar bu uyarıya dikkat: 'Fiyatlar sahte ilanlarla şişiriliyor'

Konut almak isteyen vatandaşlar durmaksızın yükselen ev fiyatlarıyla karşılaşıyor. Yüksek olan konut fiyatları fırsatçıların yeni yöntemiyle daha da şişirilmeye başladı. Bazı emlakçılar ve ev sahipleri hem kar marjını artırmak hem de evi satarken pahalı olmasını istedikleri için satılık dahi olmayan evleri yüksek fiyatlarla ilanlara koymaya başladılar.

Doğru fiyatta ilan koyan kişilerde bu yüksek fiyatları görünce rakamları artırma eğilimine gitmeye başladı. Böylelikle piyasadaki fiyatlar, değerinin üstünde yükselmeye başladı.

UZMANLARDAN İHBAR EDİN UYARISI

Uzmanlar bu sahte ilanlar görülürse hemen ihbar edilmesini öneriyor. Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu yaptıklarının suç olduğunu belirterek ilgili yerlere ihbarda bulunması gerektiğini söyledi. Ayrıca bu suçun cezasının da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu bildirdi.

HÜKÜMETTEN KONUT VE KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK YENİ ADIM!

Dün konut satış ve kiralama ile ilgili çok kritik bir karar alındı. Bir süredir hem satılık hem de kiralık ev fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçmeye çalışan hükümetten yeni adım gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum; 50 bin ofisin konuta dönüştürüleceğini açıkladı.

İŞTE OFİSLERİ EVE DÖNÜŞTÜREN DÜZENLEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre ofis- büro amaçlı yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80'i geçmeyecek şekilde tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

Yönetmelikle ilgili yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, imar planında "ticaret + konut" olarak belirlenmiş alanlarda bugünden önce ofis- büro amaçlı yapımına başlanmış ve yapı kullanma izni düzenlenmiş yapılarda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydıyla konut kullanım oranı yüzde 80'i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

