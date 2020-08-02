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Ev alacaklar dikkat: İkinci el ev fiyatları hangi ilde ne kadar? İşte il il ikinci el konut fiyatları!

EMLAK HABERLERİ  | 02.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Normalleşme ile birlikte başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş ev almak isteyen vatandaşlar için kaçırılmaz bir fırsat oldu. TÜGEM ve Endeksa konut kredisi kampanyalarından sonra hangi ilde ikinci el konut fiyatlarının ne kadar olduğuna dair rapor paylaştı. İşte "İkinci El Konut Piyasası Raporu" ve il il ikinci el konut fiyatları!

Ev alacaklar dikkat: İkinci el ev fiyatları hangi ilde ne kadar? İşte il il ikinci el konut fiyatları!

Haziran ayı itibari ile normalleşme sürecine girdikten sonra bankaların konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidip, indirimli faizli krediler sunmasıyla birlikte ev fiyatlarının satışlarında artık oldu. Özellikle ikinci el ev fiyatları sıfır evleri geride bırakarak, en çok satılan konutlardan oldu. TÜGEM ve Endeksa iş birliği ile Türkiye'de en fazla ikinci el konut satılan yerlerde, güncel ikinci el konut fiyatları raporu açıklandı. Raporda il il ikinci el konut fiyatları paylaşılırken, şehirlerdeki ortalama metrekare fiyatı ve amortisman süresi de eklendi.

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İl il ikinci el konut fiyatları

Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde en çok ikinci el konut fiyatları satışı yapıldı. Sıfır konut kredilerinden daha çok tercih edilen ikinci el ev kredilerinin ardından bankaların sıfır konutlar için çalışmalar yapması bekleniyor. İl il ikinci el ev konut fiyatları haberimizde...

Bursa ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 2.254 TL

Amortisman Süresi: 19 Yıl

Aydın ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 2.668 TL

Amortisman Süresi: 23 Yıl

Antalya ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 2.820 TL

Amortisman Süresi: 15 Yıl

İzmir ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 3.095 TL

Amortisman Süresi: 20 Yıl

İstanbul ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 3.865 TL

Amortisman Süresi: 21 Yıl

Adana ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 1.945 TL

Amortisman Süresi: 19 Yıl

Gaziantep ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 2.083 TL

Amortisman Süresi: 16 Yıl

Kocaeli ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 2.138 TL

Amortisman Süresi: 21 Yıl

Manisa ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 2.164 TL

Amortisman Süresi: 20 Yıl

Eskişehir ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 2.204 TL

Amortisman Süresi: 19 Yıl

Şanlıurfa ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 1.262 TL

Amortisman Süresi: 16 Yıl

Diyarbakır ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 1.468 TL

Amortisman Süresi: 18 Yıl

Hatay ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 1.500 TL

Amortisman Süresi: 19 Yıl

Konya ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 1.600 TL

Amortisman Süresi: 19 Yıl

Kayseri ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 1.632 TL

Amortisman Süresi: 24 Yıl

Mersin ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 1.716 TL

Amortisman Süresi: 19 Yıl

Samsun ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 1.760 TL

Amortisman Süresi: 20 Yıl

Tekirdağ ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 1.771 TL

Amortisman Süresi: 19 Yıl

Ankara ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 1.914 TL

Amortisman Süresi: 16 Yıl

Balıkesir ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 2.419 TL

Amortisman Süresi: 23 Yıl

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