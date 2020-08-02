Ev alacaklar dikkat: İkinci el ev fiyatları hangi ilde ne kadar? İşte il il ikinci el konut fiyatları!

Haziran ayı itibari ile normalleşme sürecine girdikten sonra bankaların konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidip, indirimli faizli krediler sunmasıyla birlikte ev fiyatlarının satışlarında artık oldu. Özellikle ikinci el ev fiyatları sıfır evleri geride bırakarak, en çok satılan konutlardan oldu. TÜGEM ve Endeksa iş birliği ile Türkiye'de en fazla ikinci el konut satılan yerlerde, güncel ikinci el konut fiyatları raporu açıklandı. Raporda il il ikinci el konut fiyatları paylaşılırken, şehirlerdeki ortalama metrekare fiyatı ve amortisman süresi de eklendi.

İl il ikinci el konut fiyatları

Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde en çok ikinci el konut fiyatları satışı yapıldı. Sıfır konut kredilerinden daha çok tercih edilen ikinci el ev kredilerinin ardından bankaların sıfır konutlar için çalışmalar yapması bekleniyor. İl il ikinci el ev konut fiyatları haberimizde...

Bursa ikinci el konut fiyatları

Ortalama metrekare fiyatı: 2.254 TL

Amortisman Süresi: 19 Yıl

Aydın ikinci el konut fiyatları