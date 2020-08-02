Ev alacaklar dikkat: İkinci el ev fiyatları hangi ilde ne kadar? İşte il il ikinci el konut fiyatları!

Haziran ayı itibari ile normalleşme sürecine girdikten sonra bankaların konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidip, indirimli faizli krediler sunmasıyla birlikte ev fiyatlarının satışlarında artık oldu. Özellikle ikinci el ev fiyatları sıfır evleri geride bırakarak, en çok satılan konutlardan oldu. TÜGEM ve Endeksa iş birliği ile Türkiye'de en fazla ikinci el konut satılan yerlerde, güncel ikinci el konut fiyatları raporu açıklandı. Raporda il il ikinci el konut fiyatları paylaşılırken, şehirlerdeki ortalama metrekare fiyatı ve amortisman süresi de eklendi.
Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde en çok ikinci el konut fiyatları satışı yapıldı. Sıfır konut kredilerinden daha çok tercih edilen ikinci el ev kredilerinin ardından bankaların sıfır konutlar için çalışmalar yapması bekleniyor. İl il ikinci el ev konut fiyatları haberimizde...
Bursa ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 2.254 TL
Amortisman Süresi: 19 Yıl
Aydın ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 2.668 TL
Amortisman Süresi: 23 Yıl
Antalya ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 2.820 TL
Amortisman Süresi: 15 Yıl
İzmir ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 3.095 TL
Amortisman Süresi: 20 Yıl
İstanbul ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 3.865 TL
Amortisman Süresi: 21 Yıl
Adana ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 1.945 TL
Amortisman Süresi: 19 Yıl
Gaziantep ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 2.083 TL
Amortisman Süresi: 16 Yıl
Kocaeli ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 2.138 TL
Amortisman Süresi: 21 Yıl
Manisa ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 2.164 TL
Amortisman Süresi: 20 Yıl
Eskişehir ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 2.204 TL
Amortisman Süresi: 19 Yıl
Şanlıurfa ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 1.262 TL
Amortisman Süresi: 16 Yıl
Diyarbakır ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 1.468 TL
Amortisman Süresi: 18 Yıl
Hatay ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 1.500 TL
Amortisman Süresi: 19 Yıl
Konya ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 1.600 TL
Amortisman Süresi: 19 Yıl
Kayseri ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 1.632 TL
Amortisman Süresi: 24 Yıl
Mersin ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 1.716 TL
Amortisman Süresi: 19 Yıl
Samsun ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 1.760 TL
Amortisman Süresi: 20 Yıl
Tekirdağ ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 1.771 TL
Amortisman Süresi: 19 Yıl
Ankara ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 1.914 TL
Amortisman Süresi: 16 Yıl
Balıkesir ikinci el konut fiyatları
Ortalama metrekare fiyatı: 2.419 TL
Amortisman Süresi: 23 Yıl
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