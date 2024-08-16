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Ev alacaklar dikkat! İl il konut fiyat endeksi değişti! 2020’den beri ilk kez…

16.08.2024 11:26
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Son yıllarda enflasyonun etkisiyle ev ve kira fiyatları büyük bir ivme kazanması vatandaşları şoka uğratmış, ne ev almak için ne de kiradan çıkmak için adım atabilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımlayarak pandemi döneminden beri ilk kez fiyatların gerildiğini gösterdi.

Ev alacaklar dikkat! İl il konut fiyat endeksi değişti! 2020’den beri ilk kez…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini yayımladı. Bu verilere göre, 2024 yılı Temmuz ayında KFE, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterirken, yıllık bazda ise nominal olarak yüzde 38,7 oranında arttı. Bu da reel olarak yüzde 14,3 azaldığını gösteriyor.

Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2024'te İstanbul ve İzmir’de, bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterirken, Ankara’da yüzde 0,6 artış kaydedildi. Yıllık bazda ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de endeks değerleri sırasıyla yüzde 26,8, 39,4 ve 37,0 oranlarında arttı.

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2019’DAN BERİ İLK KEZ ENDEKSİ İLK KEZ GERİLEDİ

Türkiye genelini temsil eden, yapım yılı son iki yıl olan konutlar için hedonik regresyon yöntemi kullanılarak hesaplanan Yeni Konut Fiyat Endeksi TCMB verilerine göre, bir önceki aya göre, yüzde 0,57 azalarak 139,84 seviyesine geriledi.

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Bu düşüş, Y-KFE’nin, pandemi döneminin başlangıcı olan Nisan 2020’den bu yana ilk kez ekside olduğunu belirtiyor. Pandemi dönemi haricinde, Y-KFE’nin Haziran 2019'dan beri ilk kez gerilediği kaydedildi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB konut
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