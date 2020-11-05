Ev alacaklar dikkat: Yönetmelik değişti! Kat satışı yapan müteahhitler işe başlamazsa...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı karara göre topraktan daire satışı yapılmasının önüne geçildi. Müteahhitler kat sahiplerine satış yaptıktan sonra, sözleşmenin başladığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde işe başlamak zorunda. Eğer müteahhit işe başlamazsa ya da 6 aydan fazla ara verirse kat satışı sözleşmesi iptal olacak. Topraktan kat satışı yapan ve sözleşme imzalayan vatandaşların hakları değişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde aldığı karara göre, 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik geçerli olacak. 19 Ekim 2019'dan sonra topraktan ev alanların işlemleri başlamazsa ev sahibi sözleşmeyi iptal edebilecek. Peki topraktan satış kalktı mı? İşte topraktan ev alanların yeni hakları... DEĞİŞEN YÖNETMELİĞİ OKUMADAN EV ALMAYIN Yeni konut alacaklara ya da evlerini kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat şirketine vermeyi düşünenlere Üçay İnşaat Genel Koordinatörü Mehmet Gül kritik uyarılarda bulundu: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüketiciyi korumak adına 6306 sayılı kanunun yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Değişen yönetmeliğe göre müteahhitler başlamadıkları veya yeni başladıkları projelerden ev satamayacak. Kat malikleriyle anlaşan müteahhit 1 yıl içinde projeye başlamak zorunda. Ayrıca başlanan projelerde 6 aydan fazla ara verilemeyecek. Kat malikleri ya da arsa sahipleri şartları karşılayamayan şirketlerle anlaşmayı fesih edebilecek.”

"EV SAHİPLERİ HAKLARINI BİLMİYOR" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle konut sektörü için önemli kararlara imza atmıştı. Yönetmeliğin değiştirilmesinin üstünden 1 yıl geçmesine rağmen vatandaşların haklarını tam olarak bilmediğine dikkat çeken Üçay İnşaat Genel Koordinatörü Mehmet Gül, yeni konut alacaklara ya da evlerini kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat şirketine vermeyi düşünenlere kritik uyarılarda bulundu. Yönetmeliğin vatandaşı yakından ilgilendirdiğini belirten Mehmet Gül; “Bakanlık uygulama yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle henüz inşaatı başlamayan veya yeni başlanan projelerden konut satışı yapılmasını yasakladı. 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte, ‘Yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve idarenin iznine istinaden yapılabilir’ cümlesi geçiyor. Kanun, müteahhite kat karşılığı aldığı bir işte kendi payına düşecek bölümün satışında inşaatın ilerlemesi şartını koyuyor. Bir nevi başlamayan veya daha inşaatın ilk aşamalarında olan projeden ev satışını yasaklıyor. İnşaat başladıktan sonra satış yapmak isteyen müteahhit idareden izin almak zorunda. Ev alacak her vatandaşın bunu bilmesi gerekiyor.” bilgilerini paylaştı.

2020 Tüm tapu masrafları... 2020 Konut, iş yeri, arsa tapu masrafı (harcı) hesaplama nasıl yapılır? TOPRAKTAN SATIŞIN TEK İSTİSNASI VAR Müteahhit payına düşen bağımsız bölümlerin, inşaatın tamamlanma oranın üstündeki bir oranda satışı gerçekleşebileceği bazı durumların olduğunu hatırlatan Mehmet Gül, “Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakati gerekir. Binadaki tüm kat malikleri firmaya muvafakat vermesi durumunda müteahhit inşaatın ilerleme oranına bakılmaksızın tüm dairelerin satışını yapabilir. Şayet muvafakat verilmemesi durumunda ise firmanın dairelerini satabilmesi için inşaatın belirli bir kısmının tamamlanması, tamamının satılabilmesi içinse yapı kullanma izin belgesi alınması gerekiyor. Bu durumlarda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin tamamının satışı yapılabilir.” dedi. ANLAŞMADAN SONRA MÜTEAHHİT 1 YIL İÇİNDE İŞE BAŞLAMAZ İSE NE OLUR? Yönetmelik ile vatandaşların yaşadığı başka sorunlara da çözüm getirildiğini ifade eden Üçay İnşaat Genel Koordinatörü Mehmet Gül, “Geçtiğimiz yıllarda kat malikleri ile anlaşma sağlayan şirketler, binanın dönüşüm süresini kendi belirliyordu. 1 yıldan çok kısa sürede projeye başlayıp yol kat eden firmalar olduğu gibi inşaatın başlama süresinin 3-4 yıla kadar uzatan veya daha uzun yıllar başlamayan firmalar vardı. Yeni kanun ile kat malikleriyle sözleşme imzalayan firmalar 1 yıl içinde çalışmalara başlamak zorunda. Eğer sözleşmenin imzalanmasından sonraki 1 sene içinde müteahhit kaynaklı problemlerden dolayı inşaat başlamamış ise sözleşme fesih edilebilir ve kat malikleri başka bir şirket ile yeniden anlaşma yapabilir.” şeklinde konuştu.