FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Ev alırken 'uygun fiyat' tuzağına karşı uyarı: 'Az önce satıldı'

Son dönemde sahte 'uygun fiyatlı sıfır ev' ilanlarıyla vatandaşların aldatıldığı öğrenildi. Gerçekte satılmayan söz konusu dairelerin, alıcıları daha pahalı olan konutlara yönlendirmek için kullanıldığı, düşük fiyatlı gerçek ilanların arkasında da çoğunlukla iskansız, yarım kalmış veya ciddi kusurlu mülkler çıktığı kaydedildi.

Ev alırken 'uygun fiyat' tuzağına karşı uyarı: 'Az önce satıldı'
Hande Dağ

Ev almak isteyenler ev ilanlarını ve fiyatları yakından takip ederken piyasa gerçeklerinden kopuk olan cazip fiyatlı sıfır ev ilanlarının önemli bir kısmının, fırsatçı emlakçılar tarafından müşteri toplama amacıyla kullanılan sahte stratejilerden oluştuğu öğrenildi.

Ev alırken uygun fiyat tuzağına karşı uyarı: Az önce satıldı 1

YÜKSEK FİYATLI BAŞKA EVLERE YÖNLENDİRİYORLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; vatandaşlar söz konusu ilanları aradıklarında ağırlıklı olarak evin az önce satıldığı ya da o daire için kapora alındığı gibi yalanlarla karşılaşıyor. Sonrasında vatandaşların doğrudan daha yüksek fiyatlı başka evlere yönlendirildiği aktarıldı.

Ev alırken uygun fiyat tuzağına karşı uyarı: Az önce satıldı 2

'PAZARLAMA HİLESİ' UYARISI

Sektör temsilcilerinin, piyasa değerinin çok altında gösterilen söz konusu hayalet ilanların tamamen tüketiciyi aldatmaya yönelik pazarlama hilesi olduğunu belirttiği kaydedildi.

Ev alırken uygun fiyat tuzağına karşı uyarı: Az önce satıldı 3

Uzmanların, gerçek olamayacak kadar iyi görünen fiyatlara her zaman şüpheyle karşılaşmak gerektiğine yönelik vatandaşlara uyarı yaptığı aktarıldı. Söz konusu fiyat bandında gerçekten satışa sunulan nadir dairelerin ise arkasında içinden çıkılması zor hukuki problemler ya da ağır fiziki kusurlar yattığı vurgulandı.

Ev alırken uygun fiyat tuzağına karşı uyarı: Az önce satıldı 4

İskanı alınmamış problemli tapuların, batan müteahhitler yüzünden yarım kalan hayalet projelerin ve hukuki olarak evden çıkarılması yıllar sürecek problemli kiracıların olduğu mülklerin bu etiketlerle elde çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.

Güneş görmeyen, rutubet problemi kronikleşmiş ve su basma riski olan kot altı bodrum dairelerin de bu düşük rakamlarla listelendiği, uzmanların vatandaşları uygun fiyat tuzağına düşmemeleri konusunda uyardığı aktarıldı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklamaYurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama
Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldiAraç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Anahtar Kelimeler:
ev almak ev fiyatları ilan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tıp öğrencisinin sır ölümü! Yurt odasında cansız bedeni bulundu

Tıp öğrencisinin sır ölümü! Yurt odasında cansız bedeni bulundu

ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.