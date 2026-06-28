Ev alırken 'uygun fiyat' tuzağına karşı uyarı: 'Az önce satıldı'

Ev almak isteyenler ev ilanlarını ve fiyatları yakından takip ederken piyasa gerçeklerinden kopuk olan cazip fiyatlı sıfır ev ilanlarının önemli bir kısmının, fırsatçı emlakçılar tarafından müşteri toplama amacıyla kullanılan sahte stratejilerden oluştuğu öğrenildi.

YÜKSEK FİYATLI BAŞKA EVLERE YÖNLENDİRİYORLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; vatandaşlar söz konusu ilanları aradıklarında ağırlıklı olarak evin az önce satıldığı ya da o daire için kapora alındığı gibi yalanlarla karşılaşıyor. Sonrasında vatandaşların doğrudan daha yüksek fiyatlı başka evlere yönlendirildiği aktarıldı.

'PAZARLAMA HİLESİ' UYARISI

Sektör temsilcilerinin, piyasa değerinin çok altında gösterilen söz konusu hayalet ilanların tamamen tüketiciyi aldatmaya yönelik pazarlama hilesi olduğunu belirttiği kaydedildi.

Uzmanların, gerçek olamayacak kadar iyi görünen fiyatlara her zaman şüpheyle karşılaşmak gerektiğine yönelik vatandaşlara uyarı yaptığı aktarıldı. Söz konusu fiyat bandında gerçekten satışa sunulan nadir dairelerin ise arkasında içinden çıkılması zor hukuki problemler ya da ağır fiziki kusurlar yattığı vurgulandı.

İskanı alınmamış problemli tapuların, batan müteahhitler yüzünden yarım kalan hayalet projelerin ve hukuki olarak evden çıkarılması yıllar sürecek problemli kiracıların olduğu mülklerin bu etiketlerle elde çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.

Güneş görmeyen, rutubet problemi kronikleşmiş ve su basma riski olan kot altı bodrum dairelerin de bu düşük rakamlarla listelendiği, uzmanların vatandaşları uygun fiyat tuzağına düşmemeleri konusunda uyardığı aktarıldı.