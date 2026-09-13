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Ev almak isteyenler dikkat: Konut fiyatları için kritik uyarı

Son verilere göre inşaat maliyeti artarken konut piyasasında son durum da merak ediliyor. Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kaş'tan çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Ev almak isteyenler dikkat: Konut fiyatları için kritik uyarı
Hande Dağ

TÜİK'in Temmuz verilerine göre inşaat maliyetleri yıllık bazda yüzde 28 oranında arttı. Peki, bu artış konut fiyatlarını ve piyasayı nasıl etkileyecek? İşte uzman ismin değerlendirmeleri...

Ev almak isteyenler dikkat: Konut fiyatları için kritik uyarı 1

Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kaş "İnşaat maliyetleri Temmuz ayında da arttı" derken TÜİK'in açıkladığı verilere göre; inşaat maliyetleri hem aylık hem de yıllık bazda yükselişini sürdürdü.

Ev almak isteyenler dikkat: Konut fiyatları için kritik uyarı 2

"SATAMAM GEREKÇESİYLE YAVAŞLATIYOR"

Temmuzda maliyetler bir önceki aya göre yüzde 1,15, yıllıkta da yüzde 28 arttı. Kaş "Bu durum müteahhitleri de bir çıkmaza sürüklüyor. Çünkü müteahhit artan maliyetler nedeniyle yeni konut üretiminde daha iştahsız oluyor. Satamam gerekçesiyle özellikle konut üretimini yavaşlatıyor. Bu da arzın azalmasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

Ev almak isteyenler dikkat: Konut fiyatları için kritik uyarı 3

Peki önümüzdeki günlerde konut sektörü nasıl etkilenecek? Bu konuda da değerlendirmelerini aktaran Kaş "Özellikle birinci el konutlardaki satış bedellerinin daha fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor. Çünkü arsa değerini, finansmanı ve diğer maliyetleri çıkarttığımızda sadece inşaat maliyetinin artmış olması demek ortalama bir konutun fiyatının yüzde 28'in üzerinde artması demek" ifadelerini kullandı.

Ev almak isteyenler dikkat: Konut fiyatları için kritik uyarı 4

UZMANINDAN KRİTİK UYARI

Maliyetlerdeki artışın önemli bir kısmının da işçilik giderlerinden kaynaklandığı belirtilirken işçilik maliyetinin de yıllık bazda yüzde 30 arttığı kaydedildi. Yani evin fiyatını artık sadece malzemenin değil, işçiliğin de artırdığı belirtildi.

Kaş "Konut almak isteyen vatandaşlar birinci eldeki artışlardan etkilenmemek için bu konuda daha hızlı hareket ederlerse yararlarına olacaktır" dedi.

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