Ev almak isteyenler dikkat! Yarı fiyatına konutlar satışa çıktı, tüm şartlar belli oldu! Sadece tek bir hakkınız yok ama...

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı ev arayışını sürdürüyor. Kredi maliyetlerinin artması ve yüksek konut fiyatları vatandaşları ev sahibi olmasını engelleyen durumlar arasında yer alıyor. Herhangi bir nedenle borç yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ipotek altındaki konutları icra yoluyla satılıyor.

NTV'nin haberine göre, icrada bulunan konutlar satıldıktan sonra borçtan arta kalan para konut sahibine veriliyor. Evi de uygun fiyata alan kişi kullanıyor.



İNTERNET ÜZERİNDEN İHALEYE GİRİLİYOR

İnternet üzerinden icra ihalesine katılabilme imkanıyla birlikte çok kolay ev sahibi olunuyor. Ücretsiz olan UYAP E-Satış sitesine kayıt olunarak taşınır - taşınmaz her ihaleye girilebiliyor.



TEMİNATI YATIRDIKTAN SONRA İHALEYE KATILABİLİYORSUNUZ

İhaleye girmede önce açıklama kısmında alınacak konuta ilişkin tüm ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Satın alınacak konutun özellikleri, vergisi, hissesi kontrol edildikten sonra teminat yatırma işlemini gerçekleştiriliyor. İcra dairesinin belirttiği hesaba teminat yatırıldıktan sonra ilgili taşınmazın ihalesine katılma hakkını elde ediyorsunuz. Konutlar yarı fiyatından bazen yarı fiyatın altından ihaleye çıkıyor. İhalede artırılan tutara göre fiyat da yükseliyor.



KREDİ ÇEKEREK ALMA HAKKI YOK

İcradan satılan konutlara mortgage kredisi çıkmıyor. Evi ya peşin olarak alacaksınız ya da eksik kalan kısmını bankadan ihtiyaç kredisiyle borçlanarak ya da yakın çevrenizden borç alarak satın alabilirsiniz.

