Ev almak isteyenler, ev satacaklar dikkat! Ofisler konut oluyor: ‘Fiyatlar hızla düşüşe geçecek’ diyerek duyurdu

Enflasyonu dizginlemek ve fırsatçıları ortadan kaldırmak için gıda, otomobil ve konutta fahiş fiyata karşı birçok tedbir ve yeni düzenleme getirildi. Bu kapsamda son olarak emlaktaki arz sorununu ortadan kaldırmak için ofislerin konuta dönüştürülebilmesini sağlayan düzenleme devreye alındı. Ofislerin dönüşümü kapsamında İstanbul’da 10 bin, ülke genelinde ise toplamda 50 bin adet yeni konut arzı oluşabilecek. Konut talebini kıracak bu adımı, sektör temsilcileri olumlu karşılarken, konut piyasasında fiyatların hızla dengelenmesi bekleniyor.

4 MİLYON METREKARELİK OFİS BOŞTA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 1,5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare büyüklüğünde kiralanamayan ya da satılamayan ofisler konuta dönüşebilecek. Yeni düzenleme ile ticaret ve konut parsellerinde iskân almış veya inşa aşamasında olan ve ofis olarak kullanılan bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam konut kullanımının yüzde 80’i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkân tanındı. Böylece sadece İstanbul’daki konut ve ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1,5 milyon metrekare, Türkiye genelinde ise yaklaşık 4 milyon metrekare ofisin, talep edilmesi halinde konuta dönüşebilmesinin yolu açılmış oldu.

KONUTTA FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Ofislerin konuta dönüştürülmesi adımıyla talebin azalacağını ve fiyatların düşeceğini belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Yapılan bu düzenlemeyi son derece olumlu buluyoruz. Zaten bu, bizim bir yıldır çözüm önerisi diye sunduğumuz bir projeydi. Hep bu konuyu gündeme getirdik, canlı yayınlarda söyledik. Pandemiden sonra çalışma koşullarının değişmesiyle ofislerde yüzde 60 oranında bir boşluk oluşmuştu. Bu boşlukların da konut olarak değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

Aşa, bu düzenlemeyle kullanılmayan alanlardan faydalanılmasının yanı sıra konuta talebin karşılanacağını ve dolayısıyla da fiyatların kısa sürede düşmesiyle piyasanın dengeleneceğini belirtti.

‘KAMUYA AİT BOŞ ALAN’ ÖNERİSİ

Kamuya ait boş alanların da konuta dönüştürülmesinin konut piyasasına olumlu yansıyacağını belirten Nizameddin Aşa, şöyle devam etti:

“Mevcut ofisleri kapsayan bu projeyle alanların konut olarak kullanılması sağlanacak. İstanbul’da 10 bin ofisin dönüşümü, toplamda da Türkiye genelinde 50 bin adet olacak şekilde planlanıyor. Bu rakamlar piyasanın rahatlaması için yeterli olacaktır. Geçen yıldan bu yana da talep ve tekliflerimizle birlikte ofislerden yüzde 20 meskene dönüşüm olmuştu. Umarız kamuya ait bina, lojman ve tesislerin de konuta dönüştürülmesi, sosyal konutların artması gibi projeler adım adım devletimiz tarafından hayata geçirilir. Konuttaki arz sorunlarının çözümüne yönelik bu adımları emlakçılar olarak destekliyoruz.” (YENİŞAFAK)



