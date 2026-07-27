Ev kiralarken komisyona dikkat! 'Gelecekte ev sahibinin de ödediğini görebiliriz'

Son dönemde kiralarla birlikte emlakçı komisyonu ve hizmet bedelleri de artmış durumda. Birçok kişi de bundan şikayetçi. Peki emlakçıların bir aylık kira bedeli kadar komisyon talebi yasal mı? Bu konuda yasal sınır var mı? Uzman isim merak edilenleri açıkladı. İşte ayrıntılar...

"SATIŞLARDA BU ORAN EN FAZLA YÜZDE 4, KİRALAMALARDA BİR KİRA BEDELİ"

Türkiye'de hemen hemen her gün yüz binlerce vatandaş ev kiralıyor. Ev kiralarken de hem kira ve depozito veriliyor, bir de emlak komisyonu ödeniyor. Peki kira bedeli kadar emlak komisyonu olur mu? A Haber'de yer alan haberde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi "6098 sayılı Borçlar Kanununa göre belirlenir aslında emlak danışmanının hizmet bedeli. Ama burada oran verilmez. Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticaret hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla yüzde 4. Kiralamalarda da yine bir kira bedelidir. Danışman bu hizmeti verdiği zaman bir kira bedeline kadar bunun ücretini danışmanlık hizmet bedeli olarak alabilir" dedi.

Bu ücret çoğunlukla kiracı tarafından ödense de mevzuata göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında paylaştırılmasının da mümkün olduğu belirtildi.

"DÜNYADA DA BU HEMEN HEMEN AYNI"

Selvi "Burada aslında baktığınız zaman dünyada da bu hemen hemen aynıdır. Yani kiralamalarda hizmet bedeli bir kira oranında alınır. Bunun ev sahibi mi yoksa kiracıdan mı alınacağı da belirtilmemiştir. Temel mevzu aslında iktisadın da temeline dayanan arz talep dengesidir. Yani ev çok olduğu zaman, arz da yüksek olduğu zaman bu kira bedelini hizmet bedeli olarak ev sahipleri öder" ifadelerini kullandı.

"BELKİ DE GELECEKTE EV SAHİBİNİN DE ÖDEDİĞİNİ GÖREBİLİRİZ"

Belirlenen bu yasal tavanın üzerinde ücret talep edilmesinin hukuka aykırı olduğuna yönelik bir uyarı da yapıldı. Selvi "Ama bizdeki modelde bizde kiralık ev bulmak sorun olduğu için burada bunu kiracı ödemek durumunda kalıyor. Bu biraz kiracının üstüne yük oluyor. Bu eğer bizde daha bol bol ev olursa ileride inşallah daha da bu arz konusundaki çalışmalar devam eder, bunu belki de gelecekte ev sahibinin de ödediğini görebiliriz. Dünyada böyle örnekler var. Buradaki en önemli konu şu; bir gayrimenkul danışmanı eğer yetki belgeli, devletine vergisini ödeyen, işini doğru yapan bir gayrimenkul danışmanıysa aldığı sözleşmenin karşılığı bu parayı da alma hakkı var. Emlak faaliyetlerinin hizmet bedelleri bana göre normal. Hatta çoğunlukla bu hizmet bedelleri gerçek manasıyla tahsil edilemiyor da diyebiliriz" şeklinde konuştu.