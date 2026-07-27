FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Ev kiralarken komisyona dikkat! 'Gelecekte ev sahibinin de ödediğini görebiliriz'

Ev kiralayacaklar kira, depozito ve emlakçı komisyonu gibi bedellerle karşı karşıya kalıyor. Peki, komisyon ne kadar olabilir? Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Ev kiralarken komisyona dikkat! 'Gelecekte ev sahibinin de ödediğini görebiliriz'
Hande Dağ

Son dönemde kiralarla birlikte emlakçı komisyonu ve hizmet bedelleri de artmış durumda. Birçok kişi de bundan şikayetçi. Peki emlakçıların bir aylık kira bedeli kadar komisyon talebi yasal mı? Bu konuda yasal sınır var mı? Uzman isim merak edilenleri açıkladı. İşte ayrıntılar...

Ev kiralarken komisyona dikkat! Gelecekte ev sahibinin de ödediğini görebiliriz 1

"SATIŞLARDA BU ORAN EN FAZLA YÜZDE 4, KİRALAMALARDA BİR KİRA BEDELİ"

Türkiye'de hemen hemen her gün yüz binlerce vatandaş ev kiralıyor. Ev kiralarken de hem kira ve depozito veriliyor, bir de emlak komisyonu ödeniyor. Peki kira bedeli kadar emlak komisyonu olur mu? A Haber'de yer alan haberde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi "6098 sayılı Borçlar Kanununa göre belirlenir aslında emlak danışmanının hizmet bedeli. Ama burada oran verilmez. Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticaret hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla yüzde 4. Kiralamalarda da yine bir kira bedelidir. Danışman bu hizmeti verdiği zaman bir kira bedeline kadar bunun ücretini danışmanlık hizmet bedeli olarak alabilir" dedi.

Bu ücret çoğunlukla kiracı tarafından ödense de mevzuata göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında paylaştırılmasının da mümkün olduğu belirtildi.

Ev kiralarken komisyona dikkat! Gelecekte ev sahibinin de ödediğini görebiliriz 2

"DÜNYADA DA BU HEMEN HEMEN AYNI"

Selvi "Burada aslında baktığınız zaman dünyada da bu hemen hemen aynıdır. Yani kiralamalarda hizmet bedeli bir kira oranında alınır. Bunun ev sahibi mi yoksa kiracıdan mı alınacağı da belirtilmemiştir. Temel mevzu aslında iktisadın da temeline dayanan arz talep dengesidir. Yani ev çok olduğu zaman, arz da yüksek olduğu zaman bu kira bedelini hizmet bedeli olarak ev sahipleri öder" ifadelerini kullandı.

Ev kiralarken komisyona dikkat! Gelecekte ev sahibinin de ödediğini görebiliriz 3

"BELKİ DE GELECEKTE EV SAHİBİNİN DE ÖDEDİĞİNİ GÖREBİLİRİZ"

Belirlenen bu yasal tavanın üzerinde ücret talep edilmesinin hukuka aykırı olduğuna yönelik bir uyarı da yapıldı. Selvi "Ama bizdeki modelde bizde kiralık ev bulmak sorun olduğu için burada bunu kiracı ödemek durumunda kalıyor. Bu biraz kiracının üstüne yük oluyor. Bu eğer bizde daha bol bol ev olursa ileride inşallah daha da bu arz konusundaki çalışmalar devam eder, bunu belki de gelecekte ev sahibinin de ödediğini görebiliriz. Dünyada böyle örnekler var. Buradaki en önemli konu şu; bir gayrimenkul danışmanı eğer yetki belgeli, devletine vergisini ödeyen, işini doğru yapan bir gayrimenkul danışmanıysa aldığı sözleşmenin karşılığı bu parayı da alma hakkı var. Emlak faaliyetlerinin hizmet bedelleri bana göre normal. Hatta çoğunlukla bu hizmet bedelleri gerçek manasıyla tahsil edilemiyor da diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (27 Temmuz 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (27 Temmuz 2026)
Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Temmuz 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Temmuz 2026)

Anahtar Kelimeler:
Emlakçı Kira komisyon kiralama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Şah damarından soktu, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Şah damarından soktu, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.