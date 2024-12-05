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Ev, konut almak için şehir değiştirmeye son! Haritadan seç, satıcıyla anlaş, üzerine al... Tapuda yeni dönem başladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.12.2024 10:00
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Tapuda yeni dönem başladı; yol çilesi, masrafı, stresi sona erdi. Alınan yeni kararla birlikte şehirler arası alım satım işlemleri, uzaktan da gerçekleştirilecek. Taraflar bulundukları şehirden devir teslim yapabilecek. Yeni sistem alıcıya da satıcıya da büyük kolaylık sağlarken, herkes "Dolandırıcılara davetiye çıkarır mı?" sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar ise ev, konut alım satımı yapacakları uyarıyor: Bu hataları yapmayın!

Ev, konut almak için şehir değiştirmeye son! Haritadan seç, satıcıyla anlaş, üzerine al... Tapuda yeni dönem başladı

Tapuda alıcının da satıcının da yüzünü güldürecek yeni uygulama... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karar sonrası yeni uygulama tapu işlemlerinde başlarken, detaylar da netleşti.

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN ŞEHİR DEĞİŞTİRMEYE SON

Artık alıcıya satıcının farklı şehirlerde olması bir engel taşımıyor. Mal sahibi, satacağı mülkü için alıcının işlem yapacağı tapu dairesini, kendi şehrinden yetkilendiriyor. Ardından işlem aşamasına geçiliyor.

Parmak izi, kimlik tanıma detayları her şey kimliğinizde kayıtlı olduğu için herhangi bir sıkıntı olmadan işlem tamamlanıyor.

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KAMERA SİSTEMİ DETAYI

ATV Haber'e konuşan Gayirimenkul Uzmanı Şenay Araç "İki taraf aynı saatte tapu müdürlüğünde bulunacak. Tapu müdürlüğündeki kamera sistemiyle iki taraf bir araya gelecek. İmzaları tamamlayacak. Bunun güvenliği de kimliklerdeki çiplerde sağlanacak" dedi.

Atılacak ıslak imzalar ve devir sonrası sisteme geçen kayıt da bir nevi güvenlik teminatı yerine geçecek.

DOLANDIRILMA RİSKİ VAR MI?

Söz konusu tapudaki yeni uygulama iki tarafa da kolaylık sağlarken; şimdi ise herkes "Dolandırıcılara davetiye çıkarır mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Akla gelen ilk sorulardan ve korkulardan biri olan dolandırıcılık riskiyle ilgili de ayrıntılar belli oldu. Bu noktada devreye giren şey ise alışveriş yapanların tapu dairesinden yapacakları görüntülü konuşma olacak.

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"PARAYI HESABINIZDA GÖRMEDEN DEVİR YAPMAYIN"

Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç da "Tapu dairelerine gitmek ve oradaki işlemleri başlatmak ve süreç için olukça zaman kaybı yaşıyorlar ve para harcıyorlardı. Size tapu dairesinde paranızın yatıp yapmadığı direkt sorulacak ve siz paramı aldım dediğiniz anda otomatikman bulunduğu ildeki tapu devir gerçekleşecek. Dolayısıyla paranızı almadan, hesabınızı görmeden asla devriniz yapmamanız gerekiyor." diye uyardı.

"DOLANDIRICILIK RİSKİNİ MİNİMUM DÜZEYE İNDİRGEMİŞ OLACAK"

Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise yaptığı açıklamada yalnızca çipli kimlik kartlarıyla işlem yapılacağının altını çizerken, "Görüntülü konuşma ve çift taraflı onay mekanizması da dolandırıcılık riskini minimum düzeye indirgemiş olacak. Resmi kurum ve kuruluşlar olmadığı müddetçe asla bu işlemleri gerçekleştirmemek, internet ortamında tapu alım satım işlemini yapmamak oldukça önemli" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete tapu ev almak konut
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