Ev sahibi için 'Zenginleşme' kararı: Kiracıya 156 bin TL ödenecek

Mahkemeden milyonlarca kiracıyı ilgilendiren bir karar çıktı. Ev sahibinin yüzde 25 yasal sınırın üzerinde zam yapması üzerine yüksek kirayı ödemek zorunda kalan kiracı durumu yargıya taşıdı. Mahkeme yasal sınırın üstündeki ödemeyi zenginleşme sayarak emsal bir karara imza attı. Buna göre; kiracıya faizi ile birlikte 156 bin 531 TL ödenmesine hükmetti.

Show Haber'de yer alan habere göre; bir kiracı yüzde 25 yasal sınırı tanımayan ev sahibine dava açtı, ödediği parayı faiziyle geri aldı.

YÜZDE 25 YASAL SINIR GETİRİLMİŞTİ

2022 yılında konut kiraları kontrolden çıkmış ve bazı ev sahipleri yüzde 100 hatta yüzde 200'ü bulan kira artışları yapmıştı. Bunun üzerine hükümet de düğmeye basmış, 2 yıllığına yüzde 25 yasal sınır getirmişti. O dönemde bazı ev sahipleri bu karara rağmen fahiş kira artışları yapmaya devam etmişti.

FAİZİYLE BİRLİKTE KİRACIYA 156 BİN 531 LİRA ÖDENMESİNE HÜKMEDİLDİ

İşte o dönemde yapılan artışlarla ilgili olarak günümüzde mahkemeden emsal bir karar çıktığı aktarıldı. Bursa'da bir kiracının oturduğu daireye yüzde 25'ten fazla zam yapılınca mahkemeye başvurduğu belirtildi. Mahkemenin yasal sınırın üzerinde tahsil edilen paranın sebepsiz zenginleşme olduğunu değerlendirdiği kaydedildi. Faiziyle birlikte kiracıya 156 bin 531 lira ödenmesine hükmettiği aktarıldı. Bu kararın benzer durumları yaşayan binlerce kiracı için umut olduğu belirtildi.