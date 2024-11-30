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Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan gerilime yenisi eklendi! Mahkemeden 'boş belge'ye şaşırtan karar!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
30.11.2024 09:57
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Kiracılar ile ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar gündem olmaya devam ediyor. İstanbul Avcılar'da şaşırtan bir olay yaşandı. Kiracı evi tuttuktan 3 yıl sonra tahliye taahhütnamesi imzaladı 1 yıl sonra evden çıkması gerekirken, belgenin boş olduğunu gerekçe göstererek evden çıkmadı. Ev sahibinin açtığı dava sonrası ise mahkeme dikkat çeken bir karar verdi.

Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan gerilime yenisi eklendi! Mahkemeden 'boş belge'ye şaşırtan karar!

Kiracı ile ev sahipleri arasında yaşanan sorunlar ya arabulucular ya da mahkemelere sevk edilmeye devam ediliyor. Arabulucu basamağında sorunlar genelde çözülürken bazen dosyalar mahkemenin önüne düşüyor. İstanbul Avcılar'da şaşırtan bir olay yaşandı.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Avukat Gizem Gonce, Avcılar'da yaşanan olayı aktardı. Gonce, "Taşınmazını 11 Temmuz 2019 tarihinde kira sözleşmesi yaparak kiracıya teslim ediyor. Kiralamadan 3 yıl sonra 12.08.2022 tarihinde kiracı tahliye taahhütnamesi imzalayarak taşınmazı 12.07.2023 tarihinde tam ve eksiksiz olarak tahliye edeceğini ev sahibine taahhüt ediyor" diyerek olayı anlattı.

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Gonce, kiracınn tahliye zamanı geldiğinde evi boşaltmamasından dolayı ev sahibi Küçükçekmece İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlattığını belirtti ve şu sözleri sıraladı:

"İcra takibine karşı kiracı itiraz etti ve icra takibi itirazla birlikte durdu. Bunun akabinde tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna ilişkin ev sahibi Küçükçekmece 5. Sulh Hukuk mahkemesinde dava açtı.

Mahkemede belirtilen sebeplerle tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığı yargılamaya konu oldu"

Mahkemenin nasıl bir kara verdiğini de söyleyen Gonce, mahkemenin kararını şu sözlerle sıraladı:

“Tahliye taahhüdüne dayanan icra takipleri zaten tahliye emrini içermekte olup itirazın iptaline karar verildiğinde takibin niteliği gereği kiralananın tahliyesi icra müdürlüğü tarafından sağlanacak olduğundan bu tür takiplere ilişkin itirazın iptali davalarında ayrıca tahliye kararı verilmesine gerek bulunmamakta ve tahliye adresinin belirlenmesine gerek bulunmamaktadır.”

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BOŞ TAAHHÜTNAME İNCELENDİ

12 Ağustos 2022 tarihinde verilen tahliye taahhütnamesi ve tahliye tarihinin 12 Temmuz 2023 olduğu detaylı bir şekilde yazıldığı halde boş olmasından dolayı bu taahhütnamenin geçerli olup olmadığı incelemeye konu oldu.

Dosya kapsamı incelendiğinde kiracının ‘halen kiracı olarak kullanmakta olduğum’ ibaresinden taahhüdün kiralananda otururken verildiği, konuyla alakalı benzer Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi’nin de kararları olduğu, tahliye taahhüdü altında imzaya itiraz edilmemiş olması nedeniyle imzanın kiracıya ait olduğu kanaatine varıldı.

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TAŞINMAZIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Tahliye taahhütnamesinin iptali için Türk Borçlar Kanunu’nun 30’uncu, 36’ncı ve 37’nci maddelerine göre bir aykırılık bulunmadığından tahliye taahhütnamesine dayalı olarak icra takibine yapılan itirazın kaldırılmasına ve itirazın iptali ile takibin kaldığı yerden devamına ve taşınmazın tahliyesine karar verildi.

Anahtar Kelimeler:
ev sahibi kiracı tahliyesi
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