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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ekim ayında zorunlu olacak! Kritik 24 saat detayı...

05.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren haber geldi. Kira artış oranlarının yüzde yüzün de üzerine çıkması vatandaşları zor duruma soktu. Mahkemelere ev sahibi kiracı başvuruları arttı. Kirada mağduriyetlerin giderilmesi için arabulucu şartı getiriliyor. Düzenlemenin Ekim ayında Meclis’e gelip yasalaşması bekleniyor. Avukat Arabulucu Umut Metin, ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıkları 1 günde bile arabuluculuk ile çözülebileceğini söyledi.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ekim ayında zorunlu olacak! Kritik 24 saat detayı...

Konut kiralarındaki artış son zamanlarda Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Kiralardaki yüksek bedeller ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Ev sahibi ve kira uyuşmazlıklarında çözüm için arabuluculuk şartının Ekim ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Düzenleme yasalaştığında ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucu devreye girecek. Doğrudan mahkemeye gidilmesi halinde davalar reddedilecek. Kira alacakları, kat mülkiyeti uyuşmazlıkları, komşuluk hukuku ihtilafları gibi uyuşmazlıkları arabulucu çözüme kavuşturacak.

" 1 GÜNDE BİLE ARABULUCULUK İLE ÇÖZÜLEBİLECEK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Avukat Arabulucu Umut Metin, ‘’Toplumun sorunlardan arınması için sorunlardan hızlı arındırılacak mekanizmalara ihtiyaç var. Arabuluculuk elimizdeki en güçlü enstrüman. Toplumun en yoğun yaşadığı sorunlardan birisi kira sorunu. Barınma bir ihtiyaç, konuta talep var. Mülk sahipleri ve kiracılar arasında uyuşmazlıklar olabiliyor. Arabuluculukta sorunlar 1 günde bile çok kısa sürede çözülebilirken diğer yandan mahkemeler yıllarca uzayabiliyor’’ dedi.

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“DÜZENLEMENİN KİRACI VE EV SAHİBİ İÇİN DE FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye ilişkin de konuşan Metin, ‘’Kira konusunda arabuluculuk bugüne kadar uygulanabiliyordu. Yeni düzenleme yasalaştığı takdirde arabuluculuk zorunlu hale gelecek. Öncelikle taraflar anlaşmak için çaba sarf edecekler. Ev sahibi ve kiracılar uyuşmazlık yaşadığında arabulucuya gitmeden dava yoluna gittiklerinde dava usulden reddedilecek. Tüm kiralama sorunlarında arabuluculukta çaba sarf etmek durumunda olacağız. Bu düzenlemenin kiracı ve ev sahibi için de faydalı olacağını düşünüyorum’’ diye konuştu.

“DAVA AÇMAYA GEREK KALMIYOR”

En çok kira sorunlarından kaynaklı uyuşmazlık olduğunu söyleyen Metin, "Bunun dışında ihtiyaç halinde kiracının evden çıkarılma sorunu da yaşanabiliyor. Adliyeye gitmeden bu sorunlar arabuluculuk ile çözülebilecek, dava açmaya gerek kalmayacak. Arabulucuya, arabuluculuk merkezlerine Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan arabuluculuk daire başkanlığına başvurular yapılabilir. Arabulucunun uygulama alanının genişletilmesi lazım. Son dönemde örnek bir başarı gösteriliyor" açıklamalarında bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arabuluculuk konut
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