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Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor! Yeni yönteme başvurdular: 'Sözleşme uyarlama davası' ile geriye dönük borçlu çıkabilirsiniz...

12.08.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzde 25 artış sınırı getirilse de ev sahibi ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar her geçen gün daha da artıyor. Mahkemelerde dava yoğunluğu yaşanırken, ev sahipleri son dönemde yeni bir yönteme başvurduğu belirtiliyor. Ev sahipleri 'sözleşme uyarlama davası' açarak kiracısından geriye dönük ödeme talep ediyor. İşte detaylar...

Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor! Yeni yönteme başvurdular: 'Sözleşme uyarlama davası' ile geriye dönük borçlu çıkabilirsiniz...

Kiraları artırmak için başvurulan son yöntem "sözleşme uyarlama" davaları. Son dönemde adliyeler ev sahibi-kiracı davaları ile doldu, taştı. En çok tahliye ve kira tespit davaları açılıyor. Ancak son aylarda ev sahipleri daha çok "sözleşme uyarlama" davası açmaya başladı.

Avukat Umut Metin, sözleşme uyarlama davaları için, "Kira uyarlama davaları aslında sözleşmenin kurulduğu aşamadan sonra yaşanan hadiselerle sözleşme bedelinde olağanüstü değişme olmasından kaynaklanan bir dava. Evet böyle mutabakata vardım doğru ama aradan geçen sürede ülke öyle bir değişti ki artık bu rakama katlanmamı bekleyemezsin şeklinde kurgulu bir dava" değerlendirmesinde bulundu.

NTV’den Uğurcan Gökçen’in haberine göre, kira tespit davası için en az 5 yıl bekleme şartı var. Uyarlama davası için böyle bir durum yok. Sözleşmenin başladığı yıl bile açılabiliyor. O nedenle de şu an daha fazla tercih ediliyor.

EMLAK (54)

“YÜZDE 25 DÜZENLEMESİ UYUMU KALDIRDI”

Ev sahiplerinin genelde dava açmadan önce noterden taleplerini içeren bir ihtarname çektiğini söyleyen Metin, "Çünkü yüzde 25 düzenlemesi yapılması ve bunun ikinci yılda da devam etmesi mülk sahipleri ile kiracı arasındaki uyumu kaldırdı. Kiradaki rakam tartışması büyüdüğü için ek dava ihtiyacı doğdu." dedi.

Kira davaları 2-3 yıl kadar sürüyor. Eğer ev sahibi haklı bulunursa geriye dönük olarak toplu ödeme yapılıyor. Ama bunun için ev sahiplerinin dava açmadan önce ihtarname çekmesi ve kira artışı talep etmesi gerekiyor.

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