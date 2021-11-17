Ev sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, 2022'den itibaren geçerli olacak

Zorunlu deprem sigortasında kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268,000 TL'den 320,000 TL'ye çıkarıldı. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli de artırıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tebliğine göre, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için 1,268 TL'den 1,508 TL'ye, diğer yapılar için 874 TL'den 1,040 TL'ye çıkarıldı.

ASGARİ PRİM TUTARI ARTTI

Reuters'ta yer alan habere göre, bu tutarlara dayanılarak belirlenecek asgari prim tutarlarında da artırıma gidildi. Buna göre, asgari prim tutarları; risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL'den 140 TL'ye, 100 TL'den 120 TL'ye, 75 TL'den 90 TL'ye, 60 TL'den 70 TL'ye, 50 TL'den 55 TL'ye, 40 TL'den 45 TL'ye ve 35 TL'den 40 TL'ye çıkarıldı. Uygulama 2021 yılı başından 2022 yılı sonuna kadar geçerli olacak.

DASK ZORUNLU MU, NEDEN?

Deprem konusu gündem oldukça milyonlarca insan Doğal Afetler Kurumu (DASK) sigortası zorunlu mu merak ediyor. DASK, yaptırılması zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür. 2001 yılından bu yana olası bir deprem sonrasında olumsuzluk yaşamamak adına DASK yaptırılması zorunlu kılınmıştır. DASK'ın zorunlu olmasının nedeni ise, beklenmedik doğal afetler sonrasında binalarda meydana gelen hasarların onarılması için, zorunlu deprem sigortası poliçesinde belirtilen limitler kadar koruma sağlar. Deprem gibi doğal afetlerde yaşanan kayıpların kolay bir şekilde atlatılması için DASK yaptırmak hayati öneme sahiptir.

DASK YAPTIRMANIN GEREKLİLİKLERİ NELERDİR?

Zorunlu deprem sigortasının hayati öneme sahip olduğunu belirtmiştik. Dask yaptırmanın gerekliliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Konutunuz ile ilgili tapu kaydı almak, doğalgaz, su, elektrik aboneliklerini açtırabilmek için DASK yaptırılmalıdır.

Türkiye deprem kuşağında olduğu için daha dayanıklı binalar oluşturmak ve deprem sonrası felaketleri azaltmak nedeniyle DASK zorunlu olmuştur.

DASK ülke genelinde yaşanan her deprem felaketinde evinizde meydana gelen hasarların masraflarını karşıladığı gibi evinizin garanti altına alınmasını da sağlar.

DASK ile birlikte tplumda sigorta bilinci oluşturulması amaçlanır.

