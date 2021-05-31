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Ev sahipleri dikkat! Vergi ödemeleri bugün sona eriyor

31.05.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılına ait Emlak ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin birinci taksitleri 31 Mayıs Pazartesi (bugün) günü sona erecek.

Ev sahipleri dikkat! Vergi ödemeleri bugün sona eriyor

2021 yılına ait Emlak ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisi’nin birinci taksitleri 31 Mayıs Pazartesi gününe kadar İzmit Belediyesi veznelerinden yatırabilecek.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

İzmit Belediyesi geçen hafta, yığılmalardan dolayı Belsa Plaza Kat:3’teki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi veznelerinin ve Bekirpaşa hizmet binasındaki veznenin 10.00-16.00 olan mesai saatlerini 10.00-17.30 olarak güncelledi. Vatandaşlar Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisinin birinci taksitlerini 31 Mayıs Pazartesi gününe kadar İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Belsa Plaza Kat:3 Gelir Birimi’ne, belediyenin Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe ve Mevlana Kültür Merkezi hizmet binalarında bulunan veznelere ödeyebilecek.

İzmit Belediyesi, banka ve PTT kanalıyla da ödeme yapılabileceğini duyurdu. Taksit ödemeleri, Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 İBAN numaralı hesaba ya da 111297 numaralı posta çeki hesabına EFT veya havale yoluyla yatırılabilecek. Vatandaşlar ayrıca www.izmit.bel.tr adresine girerek borç sorgulama ve tahsilat işlemlerinden ödemelerini gerçekleştirilebilecek.

EMLAK UZMANI UYARLAMIŞTI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı olarak tahsil edilen Emlak Vergisinin ilk taksit ödemelerinde artık son günlere girildi. 2021 yılı emlak vergi değeri bu sene için, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4,55 oranında artırılarak uygulanıyor. Covid-19 nedeniyle kira alamayan mal sahiplerinin erteleme beklentileri gerçekleşmedi. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin ise yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak. Ödeme yapılmadığı takdirde gecikme cezası aylık yüzde 2 olarak uygulanacak” diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE TARİFELER YÜKSEK"

Emlak vergilerinin Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde yüzde 100 artırımlı uygulandığını belirten Özelmacıklı, “Vergi oranları arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Ayrıca Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı da vergi değerinin yüzde 10’u olarak uygulanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Çevre temizlik vergisi ödemeleri hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanmakta ve su faturasına dahil edilmektedir. İşyerlerinde ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehirlerde yüzde 25 artırımlı alınmaktadır” dedi.

"ONLİNE İŞLEMLER İLE ÖDEMELER YAPILIR"

Birçok belediyenin internet sayfasından online tahsilat yapılabildiğini söyleyen Özelmacıklı, “İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Hatta e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor” açıklamalarında bulundu.

"EMLAK VERGİSNİ KİMLER ÖDEMEZ"

Özelmacıklı, sözlerini şöyle tamamladı: “Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır".

Kaynak: İHA

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