Ev sahipleri evini kiraya verirken bunu da yaptı!

Pandemi sonrası üniversitelerde yeni akademik yılda eğitimlerin yüz yüze yapılacağının açıklanması, koronavirüs salgını sonrası yasakların kaldırılması ile yeni evlenen çiftlerin artması, tayin dönemi, müteahhitlerin çimento fiyatlarından dolayı yeni inşaatlara bir süre ara vermesi, yeni konutların yapılmaması gibi birçok nedenden dolayı konut kira fiyatları fırladı. Vatandaşlar yükselen kira fiyatlarını nasıl karşılayacağını düşünürken ev sahiplerinin, daha yüksek kira alabilmek için başvurduğu yöntemler, bu kadar da olmaz dedirtti.

YENİ YÖNTEM: AÇIK ARTIRMA

Dünya'da yer alan habere göre ev sahiplerinin yeni yöntemi 'açık artırma' oldu. Özellikle yabancı müşterilere uygulanan bu yöntemle ev sahibi, evinin değerinden çok daha yüksek fiyatla kiraya verebiliyor. Özellikle İstanbul'da belirli lokasyonlarda kullanılan bu yöntemle, emlakçılar yoğun bir şekilde karşılaştıklarını belirtiyor.

KOMİSYONCU BİLE OLDULAR

Düzce'de özellikle üniversitenin yeni akademik yılı öncesi artan kira fiyatlarının nedenlerini araştıran Düzce Emlakçılar Derneği, daire sahiplerinin kendilerini emlakçı gibi gösterip, öğrencilerden bir kira peşin, bir aylık depozito ve 'emlakçı komisyonu' istediklerini tespit etti.

DAHA YÜKSEK KİRA İÇİN BOŞ DAİREYİ DOLDURDULAR

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu dönemde bazı mal sahipleri dairelerini eşyalı hale getirerek, öğrencilere daha yüksek fiyatla kiraya vermeyi tercih ediyor." dedi.

Özelmacıklı, “Daire özellikleri açısından da 1+1 ve 2+1 daireler daha yoğun talep görüyor. Eşyalı daireler ise daha hızlı kiraya veriliyor. Bu dönemde bazı mal sahipleri dairelerini eşyalı hale getirerek, öğrencilere daha yüksek fiyatla kiraya vermeyi tercih ediyor. Hatta satılık daireler bile bu dönemde kiralık olarak değerlendirilmeye başlandı” dedi.

TAHLİYE DAVASI AÇIYORLAR

Mevcutta kiracısı olan evi boşaltıp yeni kiracıya çok daha yüksek fiyattan kiraya vermek isteyen fırsatçı ev sahipleri, mahkemenin yolunu tutarak tahliye ya da "kira tespit" davası açıyor.

Ev sahipleri kendinin ya da bakmak zorunda oldukları kişilerin ihtiyacı varsa tahliye isteyebiliyor. Fakat ev sahipleri ihtiyaç nedeniyle tahliye edilen evi kiraya 3 yıl veremiyor.

Ev sahiplerinin adliyenin yolunu tutması için haklı gerekçeleri ise şunlar;

Kira ya da aidatın zamanında ödenmemesi,

10 yılını doldurarak kiracıya en az üç ay önceden uyarıda bulunarak tahliye talep etmek,

5 yılı dolan kira sözleşmeleri için, kira tespiti ile kiranın bölge ortalamasının altında kaldığını belgelemek,

Bu durumlarda ev sahipleri adliyenin yolunu tutarak dava açabiliyor.

Kaynak: AA-İHA



