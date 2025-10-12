FİNANS

Ev sahipleri için yeni düzenleme Meclis'e geliyor! Evinizi kiraya verirken bu detaya dikkat

Evini kiraya verecek vatandaşlar için yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre, evini kiraya veren ev sahiplerine yüzde 20 stopaj zorunluluğu geliyor. Halihazırda sadece işyerleri için geçerli olan stopaj uygulaması konutlar için de kullanılmaya başlayacak. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Vergi kanununda yapılması beklenen yeni düzenleme ev sahiplerini de ilgilendiriyor. Sadece işyerleri için geçerli olan stopaj vergisinin konutlar için de geçerli olması bekleniyor. Meclis'e sunulacak yeni yasa teklifiyle beraber ev sahiplerini kiralarını sadece PTT veya banka üzerinden tahsil edebilecek.

Stopaj vergisinin ev sahipleri için de gelmesi durumunda elde edecekleri yıllık kira gelirinin 47 bin lirayı aşan kısmı için yüzde 20 oranında vergi ödemek zorunda kalacak.

EMEKLİLER MUAF TUTULACAK

Emekliler için ise mevcut muafiyet devam edecek. Buna göre, tek geliri sosyal güvenlik maaşı olan emekliler, kiraya verdikleri tek konutlarından elde ettikleri gelir 47 bin lirayı aşmadığı sürece stopajdan muaf tutulacak. Ancak kiranın banka ya da PTT dışında elden alınması durumunda, eksik kalan vergilerle birlikte ceza ve faiz de ev sahibinden tahsil edilecek.

GELECEK AY MECLİS'TE

Gelecek hafta itibarıyla 11. Yargı Paketi'ni görüşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), ev sahiplerine ilişkin stopaj düzenlemesinin ise gelecek ay sunulması planlanıyor.

