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"Ev sahipleri kiracılara en fazla yüzde 15,78 zam yapabilir"

22.09.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık konut fiyatlarındaki yükseliş, ev sahiplerini mevcut kiracılarını evden çıkararak daha yüksek fiyatlarla yeni kiracı arayışına yöneltti. Konuyla ilgili kanun ve verileri inceleyen bir web sitesi, kira artış oranının yasal olarak 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplandığını belirterek, eylül ayında yapılan yüzde 15,78’in üzerindeki artışlara karşı kiracıları uyardı.

"Ev sahipleri kiracılara en fazla yüzde 15,78 zam yapabilir"

Konut sektöründe pandemi ile yaşanan değişim, kiralık konut fiyatlarını da etkiledi. İnşaat faaliyetlerinin yavaşlamasının, yüksek seyreden faiz oranları, hız kazanan kentsel dönüşüm faaliyetleri ve daha küçük kentlere yerleşme eğilimi, kiralık evlere talebi de artırdığı belirtildi. Üniversitelerde yeniden yüz yüze eğitime başlanması da son birkaç ayda fiyatları yukarı yönlü tetikledi. Kredi ve sigorta karşılaştırma platformunun İçerik Müdürü İbrahim Çolak, özellikle son bir yılda kiralık ev fiyatlarında beklenenin çok üstünde bir artış yaşandığına dikkat çekerek “2019’da Resmi Gazetede yayımlanan kanun değişikliğiyle sözleşme dönemlerinde yapılabilecek en yüksek zam oranları belirlendi. Bu oranların çok üzerindeki fahiş fiyat artışlarının yasal dayanağı bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

TÜKETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ORANI BELİRLİYOR

Enflasyon oranlarının en üst kira-zam oranını belirlemede kullanıldığını hatırlatan İ Çolak, “Asıl kira artış oranı ise ev sahibi ve kiracının anlaşmasına göre, 12 aylık TÜFE ortalamasını geçmeme şartıyla belirleniyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 19,25 oldu. Buna göre ağustosta 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78’lik artış gerçekleşti. Bu oran ocakta yüzde 12,28’di. Buna göre ev sahipleri kiracılara eylül ayında yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilir. Mevcut kiraya yasal olarak en fazla ne kadar zam yapılabileceği sitenin ‘Kira Artış Oranı Hesaplama’ sayfasından kolayca öğrenilebilir” diye konuştu.

SATIN ALMA TALEPLERİ ERTELENDİ

Kiralık ev fiyatlarında yaşanan artışın birden fazla nedeni olduğuna değinen Çolak, pandemi döneminde yeni konut üretiminin azalmasıyla birlikte arz düşerken satılık konut fiyatları da yükseldi. Buna faiz oranlarındaki artış da eklenince, satın alma talebi ertelendi. Bu süreçte kiralık konut çözüm olarak görüldü. Öte yandan artan kentsel dönüşüm projeleri de kiralık ev talebinde etkili oldu. Kentsel dönüşümün yoğunlaştığı bölgelerde kiralık konuta olan ihtiyaç arttı” dedi.

ARZ VE TALEPTE DENGELER DEĞİŞTİ

Pandemi sürecinin başında ekonomik kaygılardan ötürü taşınmaların azaldığına dikkat çeken Çolak sözlerine son olarak şunları ekledi:

“Kısıtlamaların azalmasıyla birlikte rafta bekleyen taşınma planları yeniden masaya konuldu. Yine pandemi döneminde birçok işyerinin evden çalışma modeline geçmesiyle büyük kentlerden küçük kentlere yerleşme oranında artış yaşandı. Her iki durum, sadece büyük şehirlerde değil, daha küçük il ve ilçelerde de arz-talep ilişkisine bağlı olarak kira fiyatlarında artış yaşanmasına sebep oldu” diye sözlerine ekledi.”

Kaynak: DHA

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