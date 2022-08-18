Ev sahipleriyle anlaşan emlakçıların yaptığı akıllara durgunluk verdi! Sahte ilanlar, hayali evler...

Son aylarda önlenemez şekilde artışa geçen kira bedelleri ve konut fiyatları için bazı düzenlemeler yapılsa da piyasadaki artış devam ediyor. Özellikle İstanbul'da konut fiyatları ortalaması milyonları aşarken emlakçıların başvurduğu yollar ise akıllara durgunluk verdi. Bazı vatandaşlardan ve emlakçılardan aktarılan bilgilere göre, internet sitelerine verilen 'hayali' ilanlarla site, mahalle ve bölgenin fiyatı yükseltiliyor. Fazla komisyon almak için ev sahibiyle anlaşan emlakçılar, koyduğu sahte ilanların fiyatlarını her ay düzenli olarak yükseltirken, bölgenin rayici de bir hayli artıyor. Ancak koyulan ilandaki ev aslında satılık ya da kiralık bile değil...

FİYATLAR BÖYLE ŞİŞİRİLİYOR

Konutta satış ve kiralamalarda daha fazla komisyon almak isteyen bazı emlakçıların başvurduğu bazı yollar akıllara durgunluk verdi. Sahte ilanlarla mahalleye veya bölgenin kira fiyatlarını belirleyen emlakçılar, aslında var olmayan satılık evlerle de fiyatları şişiriyor. Ev sahiplerini ikna edip kiracıları tahliyeye zorlayan bile var...

EN YAYGIN YÖNTEM SAHTE İLAN

Bazı emlakçılar ve vatandaşlardan gelen bilgiler, akıllara durgunluk veren tezgahı gün yüzüne çıkardı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, konut fiyatlarını şişirmek için en yaygın kullanılan yöntem sahte ilanlar. Dairenin bulunduğu bölgeyle ilgili sahte ilanlar yayınlayan bazı emlakçılar, değerinin çok üstünde meblağlarla fiyatları yükseltiyor. Kendi satacağı daireyi ortalamanın altında tutan emlakçılar müşteriyi ayarlayıp komisyonu kapıyor.

HER AY 150-200 BİN TL YÜKSELİYOR

Bir vatandaşın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Kurtköy’de 25 Ağustos 2020’de 865 bin lirayken favoriye eklediği 3+1 dairenin fiyatı her ay 150-200 bin lira artırıldı. Dairenin şu anki fiyatı 3 milyon 870 bin lira. Ev 2 yıldır ilanda duruyor çünkü gerçekten satılık değil. Bu durum, emlakçı ve daire sahibinin, sitenin rayicini yükseltmek için yaptıkları bir oyun.

"SATILIK OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Vatandaş, aynı sitedeki bir başka tezgahı da şu şekilde anlattı: Yüksek fiyat konulan ve 4-5 aydır ilanda duran dairenin sahibini aradım. Satılık olmadığını söyledi. Niye ilan verdiğini sordum. Birçok kişinin evin içini merak ettiğini, kolaylık olsun diye fotoğrafları siteye yüklediğini iddia etti.

EMLAKÇININ SÖZLERİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan fiziki ilanlarla da vatandaşların kandırıldığı öğrenildi. Özellikle sitelerde birkaç daireye satılık ya da kiralık olmadığı halde ilanlar asılıyor. Kendilerini arayanlara gerçek dışı fiyat çeken emlakçılar bölgedeki fiyatları belirliyor. Bir başka vatandaş, kendisini arayan emlakçının “Evinizi 15 bin liraya kiraya verelim” teklifinde bulunduğunu anlattı. “Benim evim kiralık değil” deyince aldığı cevap sahtekarlığın itirafı oldu: “Biliyorum, evi gerçekte kiraya vermeyeceğiz. Sadece ilan olacak, mahallenin rayicini yükseltmek istiyoruz.”

EMLAKÇILAR ANLAŞIP FİYAT BELİRLİYOR

Başvurulan yöntemlerden birisi de bölgedeki tüm emlakçıların anlaşması. Eyüp’te faaliyet gösteren bir emlakçı, bazı bölgelerde emlakçıların ortak hareket ettiği, fiyatların birlikte belirlendiği ve bu fiyatların dışına çıkılmadığı bilgisini verdi.

EMLAKÇILAR YÜKSEK FİYATA SATMA VAADİNDE BULUNUYOR

Emlakçıların fazla komisyon almak için başvurduğu bir başka yöntem ise mal sahiplerinin ikna edilmesi. Evini satmak isteyen mal sahibiyle görüşen emlakçılar, değeri 1 milyon olan daireyi kendisine vermesi için ev sahibine “Ben 1,2 milyona satarım” diyor. Aynı ev için “1,8 milyona satarım” diyen emlakçılar da çıkıyor. Bu durumda ev sahipleri evini kim daha yüksek fiyata satacağını iddia ederse sorumluluğunu ona veriyor. Bu durum ev ve evlerin bulunduğu bölgedeki fiyatları bir anda iki katına çıkartıyor.

