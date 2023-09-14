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Ev satışında bir ilk! Ticaret Bakanlığı cezalara başladı: İncelemeye takılan emlakçıya 349 bin TL'lik para cezası...

14.09.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak piyasasında fiyat spekülasyonlarıyla mücadeleye ilişkin bir ilk yaşandı. Ticaret Bakanlığı tarafından Ankara'nın Mamak ilçesinde piyasa değeri 2,1 ve 2,3 milyon TL arasında değişen daireyi 3,87 milyon TL'den ilana koyan emlakçıya 349 bin TL'lik para cezası verildi.

Ev satışında bir ilk! Ticaret Bakanlığı cezalara başladı: İncelemeye takılan emlakçıya 349 bin TL'lik para cezası...

lan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilana çıkılmasını engellemek amacıyla yapılan düzenlemenin ardından denetimleri sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, spekülatörlere yüklü miktarda cezalar kesmeye başladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan piyasanın dengesini bozmaya yönelik eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Yenişafak'ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı, ikinci el daireyi piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak fiyatlarda köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere hak ettikleri büyük cezalar kesmeye başladı. Otomobil piyasasına yönelik tedbirlerle spekülatörleri hizaya getiren Ticaret Bakanlığı, aynı kararlılıkla emlak satışlarını da mercek altına aldı. Ankara'nın Mamak ilçesinde ortalama değeri, 2 milyon 100 bin lira ile 2 milyon 300 bin lira arasında olan ikinci el bir daireyi 3 milyon 870 bin liradan ilana koyan emlakçıya 349 bin liralık para cezası kesti.

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İNCELEMEYLE TESPİT EDİLDİ

31 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye rağmen spekülasyon yaptığı belirlenen emlakçı, Ticaret Bakanlığı'nın online satış platformunda yaptığı incelemeler sırasında tespit edildi. İlandaki dairenin büyüklüğü, oda sayısı, bulunduğu ilçe ve mahalle, kaçıncı katta olduğunu ve binanın yaşı gibi kriterler üzerinden emsalleriyle karşılaştıran bakanlık ekipleri, ilanda yazılan rakamın gerçek değerinin çok üzerinde olduğunu ortaya çıkardı.

GERÇEK DEĞERİNİN YÜZDE 70 ÜZERİNDE FİYAT İSTEDİ

Yetki belgesi de olmadığı anlaşılan emlakçının ilgili ilandaki daire için istediği rakam, dairenin piyasa değerinin yaklaşık yüzde 70 üzerinde olduğu belirlendi. Konutun bulunduğu mahallede de incelemelerde bulunan Ticaret Bakanlığı teftiş ekipleri, ortada büyük bir spekülasyon olduğunu tespit etti. Konuyu değerlendiren bakanlık, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen emlakçıya, 349 bin lira idari para cezası verdi.

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KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin iki hafta önemli bir düzenleme yapıldı. 31 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecek. İlan siteleri, bu kurala uygun ilan denetimi yapmakla yükümlü olacak. Bu kurala aykırı her ilan için ağır idari para cezaları uygulanacak.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN İLAN GİREMİYOR

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeyle online platformlarda ilan yayınlamak isteyen emlakçı ve bireysel satıcı ile aracılara bir dizi kural getirdi. Emlakçılar; yetki belgesi almadan ilan girişi yapamayacak ve ilgili sözleşmeyi imzalamadan ilanları portallarda yayınlanmayacak. Öte yandan, ceza verilen kişilerin emlakçılık yetkisinin olmadığı öğrenildi.

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konut satışları

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