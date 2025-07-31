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Ev ve arsa almak isteyenler dikkat: 10 milyon TL değerinde vurgun! Sahte kimlikle yakalandılar

Eskişehir'de sahte kimlikle arsa tapusu sattığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte banka hesabı ve kimliklerle 10 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Ev ve arsa almak isteyenler dikkat: 10 milyon TL değerinde vurgun! Sahte kimlikle yakalandılar
Çiğdem Sevinç

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arsa dolandırıcılığı ile ilgili çalışma başlattı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturmada sahte kimlik, sahte banka hesabı kullanan 7 şüpheli takibe alındı.

Ev ve arsa almak isteyenler dikkat: 10 milyon TL değerinde vurgun! Sahte kimlikle yakalandılar 1

Bir süre izlenen şüpheliler, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ev ve arsa almak isteyenler dikkat: 10 milyon TL değerinde vurgun! Sahte kimlikle yakalandılar 2

DUBLÖR KULLANMIŞLAR

Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturdukları, kullandıkları dublör aracılığı ile bankalardan sahte hesaplar açtıkları, tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri, müştekileri bu şekilde 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Ev ve arsa almak isteyenler dikkat: 10 milyon TL değerinde vurgun! Sahte kimlikle yakalandılar 3

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir arsa dolandırıcı ev almak
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