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Eve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehir belli oldu

Hem ev almayı planlayanlar hem de eve yatırım yapmış olanlar konut fiyatlarındaki son tabloyu merak ederken son veriler dikkat çekti.

Eve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehir belli oldu
Hande Dağ

Ortalama konut fiyatlarında gerileme olduğu öğrenildi. Verilere göre son bir yılda ev fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kaldı.

Eve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehir belli oldu 1

ORTALAMA KONUT FİYATI 5 MİLYON LİRA

Show Haber'de yer alan habere göre; birçok ilde konut fiyat artışı durdu, ortalama konut fiyatı 5 milyon TL oldu. Eve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehrin ise Ankara olduğu aktarıldı.

Konut fiyatlarının son bir yılda reel olarak yani enflasyon karşısında artış göstermediği hatta gerilediği kaydedildi. Bunun en önemli nedeninin de kredi faiz oranlarının yüksekliği olduğu belirtildi.

Eve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehir belli oldu 2

İŞTE ORTALAMA KONUT METREKARE FİYATI

Türkiye ortalama konut metrekare fiyatlarının 40 bin 486 lira olarak tespit edildiği aktarılırken bu hesaba göre ortalama bir evin fiyatının Türkiye'de şu anda 5 milyon lira olduğu kaydedildi. Enflasyondan arındırılmış yıllık fiyat değişimi % -6,5 olduğu belirtildi.

Eve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehir belli oldu 3

Düşüşün en az yaşandığı ilin ise başkent Ankara olduğu vurgulandı ve düşüş oranının % -1,4 olduğu aktarıldı. Dolayısıyla Ankaralı ev sahiplerinin düşüş furyasında en az zararı görenler olduğu belirtildi.

Ankara'yı Elazığ, Kocaeli ve Antalya'nın izlediği, İstanbul'daki düşüşün ise % -3,7 olarak kaydedildiği aktarıldı. Buna karşılık megakentin ortalama 6 milyon 950 bin lira ile en pahalı konut fiyatına sahip olan şehir olduğu vurgulandı.

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Ankara İstanbul konut fiyatları ev almak ev fiyatları konut
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