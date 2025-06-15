'Evi kaçırmayayım' diye acele etti! Hesaba binlerce lira gönderdi 'Çok gafil avladılar'

Hem ev kiralama hem de ev satışı sürecinde yaşanan dolandırıcılık olayları sık sık gündem oluyor. Bu konuda uzmanlar ve yetkililer uyarılarına devam ederken bir anlık dalgınlıkla hareket eden vatandaşlar, dolandırıcılık olayıyla karşılaşabiliyor. Son yaşanan olayda da internette gördüğü daireyi kiralamak isteyen vatandaş, evi kaçırmamak için acele edince hem bir kira bedeli hem de bir depozito bedelinden oldu. İşte detaylar...

"ÇOK GAFİL AVLADILAR BENİ"

Show Haber'de yer alan habere göre; dolandırıcılık olayını yaşayan bir kişi fotoğraflara kandı, duyduklarına inandı ve görmediği daire için iddiaya göre hem kira bedeli hem de depozito yolladı. Söz konusu vatandaş "Kiralık ev bakıyordum işte. İlanı gördüm. Ev sahibi olarak kendisini tanıttı. Çok gafil avladılar beni" dedi.

"HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEDEN VERDİĞİ İBANA GÖNDERDİM"

Vatandaş "Ben de kaçırmayayım evi diye hani ev tam istediğim gibiydi. O anda hemen biraz acele ettim. Hiçbir şey düşünmeden bir kira, bir depozitoyu verdiği ibana gönderdim" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE ŞÜPHELENMEDİM"

Harun Polat pek çok kişi gibi düştüğü tuzağı iş işten geçince anladı. Polat "Adam çok profesyoneldi. Sözleşme imzalarız, şöyle yaparız. Evin hakkında bilgiler veriyor. İlana bakıyorum. İlan gerçekten doğru. Hiçbir şekilde şüphelenmedim" şeklinde konuştu.

Harun Polat internette gördüğü bir evi çok beğendi ve hemen ilandaki numarayı aradı. Polat "İlandaki numarayı aradığımda, 'Abi ben ev sahibi değilim. Ev sahibinin yeğeniyim' dedi. 'Ben size numarayı vereyim, ev sahibiyle konuşun' dedi. 'Tamam abi' dedim" şeklinde yaşadıklarını anlattı. Polat, daireyi kaçırmamak için hiç düşünmeden ödemeyi yaptı. Polat "'Bir depozito ve bir kira bedeli verirseniz hemen ilanı kaldırırım, evi size kiralarım' dedi" diyerek o anları anlattı.

"TOPLAM 38 BİN LİRA PARA GÖNDERDİM"

Ne kadar gönderdiği sorulan Polat "Bir kira bir depozito. Yani depozito 20.000 lira, bir kira bedeli de 18.000 lira. Toplam 38.000 lira para gönderdim" dedi.

Polat, bir depozito bir de kira bedeli gönderdi ancak anahtarı almak için tekrar aynı numarayı aradığında maalesef aradığı kişiye ulaşamadı. Polat "Sonra adam saat 5'te ben oradayım dedi. Geliriz kontratı imzalarız artık ev senin dedi. Anahtarı teslim ederim dedi. Saat 5 oldu. Tekrardan aradım gelmedi. Tekrardan aradım geliyorum işte yoldayım falan diyerek beni oyalamaya başladı. Sonra saat 6'ya kadar yine bekledim. Saat 6'da bir aradım adama ulaşılmıyor" şeklinde konuştu.

O kişiye ulaşamayınca ilandaki numarayı arayan Polat "'Ben sizi şikayet edeceğim' diyorum, 'İstediğin yere edebilirsin' diyor. 'Paramı verin' diyorum. 'Ben niye vereyim' diyor. 'Kime gönderdiysen o versin' diyor" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.