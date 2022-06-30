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Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Meclis'te yasalaşmayı bekliyor: İmar affına benzer düzenleme geliyor

30.06.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun mesaisini dün geç saatlere kadar sürdürdü. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda toplam 57 maddeden oluşan kanun teklifleri için Meclis’in tatile girmeden yasalaştırması bekleniyor. Milyonlarca kişiyi etkileyecek kararlar doğrultusunda kritik bir konu masaya geldi. Yeni kanun teklifine göre imar affı niteliğinde düzenleme yapılacağı ifade edildi. Böylece 2022 öncesi yapılarda ruhsat şartı aranmayacak.

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Meclis'te yasalaşmayı bekliyor: İmar affına benzer düzenleme geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 3600 ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren en düşük emekli maaşını 3 bin liraya çıkaran, Kredi Garanti Fonu'na (KGF) aktarılacak kaynağı 50 milyar liradan 100 milyar liraya yükselten kanun teklifinin görüşmelerinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir başka kritik karar daha gündeme geldi. Buna göre 2022 öncesi yapılan inşaatlara imar affı gibi kolaylık geliyor. 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma şartı kaldırılıyor. Toplam 57 maddeden oluşan teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden kanunlaşması bekleniyor.

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Kanun teklifinin 37’nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda önemli bir değişiklik yapılıyor. Madde gerekçesinde yazdığı şekliyle; kaçak kullanımın azaltılması amacıyla inşaat ruhsatı almış ancak kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilmesiyle ilgili süre uzatılıyor. Yani 1 Temmuz 2022’ye kadar bu kapsamda olan yapılara abonelik verilebilecek. Madde ile getirilen asıl önemli düzenleme ise elektrik ve su aboneliği verilebilmesi için yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmış binalar için aranmayacak. Başka bir ifade ile elektrik ve su aboneliği alabilmek için yapı ruhsatı almış olma şartı kaldırılarak, bu durumdaki binalara bir çeşit af getirilmiş oluyor.

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“İMAR AFFI DEĞİL AMA AFFIN ÖNÜNÜ AÇAR”

Düzenlemeyi Dünya’ya değerlendiren kaynaklar, bunun doğrudan bir imar affı olmadığını, ancak imar affının önünü açabilecek bir uygulama olduğunu kaydettiler.
Düzenlemenin aynen kanunlaşması halinde, yaptıkları konutlar için iskan almamış müteahhitlerin daha kolay satış yapmasının önünün açıldığını kaydeden kaynaklar, “Günümüzde müteahhitler konutu satıyorlar fakat iskan olmadığı için elektrik ve su aboneliği şantiyeden kullanılıyordu. Ev alanlar da sürekli müteahhidi sıkıştırıyorlardı. Bundan sonra imar başvuruları da düşebilir” değerlendirmesinde bulundular.


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