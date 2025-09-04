Eylül ayı kira artış oranı belli oldu: TÜFE verileri sonrası yeni zam oranı açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı netleşti. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre aylık enflasyon yüzde 2,04 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 seviyesinde kaydedildi. Bu veriler, özellikle ev ve işyeri kiracıları ile ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Zira, enflasyon rakamları, kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenecek olanlar için uygulanacak maksimum kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, Eylül ayı için kira artış oranı tavanı yüzde 39,62 olarak belirlendi. Bu oran, hem konut hem de işyeri kiraları için geçerli olacak.

Enflasyonun yüksek seyretmesi, özellikle büyük şehirlerde yaşayan kiracıları olumsuz etkiliyor. Ev sahipleri, yasal sınır olan tavan oranda zam yapma eğiliminde olurken, kiracılar ise bütçelerini zorlamamak adına farklı çözümler aramaya çalışıyor. Kira artış oranlarının belirlenmesinde TÜFE'nin 12 aylık ortalaması dikkate alınıyor. Bu da enflasyonun etkilerinin bir nebze olsun azaltılmasına yardımcı oluyor.

Öte yandan, TÜİK verilerine göre gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 33,28 olarak gerçekleşti. Ulaştırma grubunda ise yıllık artış yüzde 24,86 olarak kaydedildi. Konut grubunda ise yıllık artış yüzde 53,27 ile dikkat çekiyor. Bu durum, vatandaşların genel geçim giderlerinin arttığını ve enflasyonun hayatın her alanında hissedildiğini gösteriyor.

Ekonomistler, enflasyonla mücadelede kararlı adımların atılması gerektiğini vurgularken, kira artış oranlarının da bu mücadeledeki önemli bir faktör olduğunu belirtiyorlar. Kira artış oranlarının kontrol altında tutulması, dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarının korunması açısından büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, Ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte Eylül ayında uygulanacak kira artış oranı yüzde 39,62 olarak belirlendi. Bu oran, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, kira artış oranlarının gelecekteki seyrini belirleyecek ve vatandaşların ekonomik durumunu doğrudan etkileyecek.