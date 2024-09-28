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Fahiş fiyat artışına giden emlak işletmesine 100 bin lira ceza kesildi

28.09.2024 09:42
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Ticaret Bakanlığı "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" haberleri üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesine 100 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Fahiş fiyat artışına giden emlak işletmesine 100 bin lira ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce, "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin geçen hafta denetlendiği belirtildi.

Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır."

Açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtilerek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fahiş fiyat
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